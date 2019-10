Die Saison an der Wassertretanlage am Briesesteig in Birkenwerder endet am Mittwoch. Der Handels- und Gewerbeverband Birkenwerder hat dazu einiges geplant. Gesundheitsbewusste können aber das ganze Jahr über selbst weitermachen und sich nach den naturheilkundlichen Prinzipien von Sebastian Kneipp fit halten.