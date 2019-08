Vehrlefanz

Ein Dirigent, der vor seinem Chor auf- und abspringt, geht für manche Fachleute gar nicht. Aber für Chorleiterin Manuela Gerke kommt ein Auftritt ohne Springen nicht infrage: „Ich kann nicht ohne Hopsen. Ich muss diesen Rhythmus erleben.“ Dafür zieht sich die 54-Jährige ihre bequemsten Schuhe an. Um Geräuschübertragungen ihrer furiosen Bewegungen auf Mikrofonständer zu vermeiden, trat sie sogar schon barfuß vor ihr Publikum. Und das erwartet inzwischen die wilden Gesten von Manuela Gerke – genauso wie einst die ZDF-Fernsehzuschauer den Luftsprung von Hans Rosenthal bei „Dalli Dalli“ in den 1980-er Jahren.

Die schwungvolle Leiterin der Vehlefanzer Amseln ist inzwischen zum Markenzeichen des gemischten Chores geworden. Denn damit reißt Manuela Gerke nicht nur jedes Chormitglied mit, sondern auch ihr Publikum. „Wenn Du selber mit Freude dabei bist, dann überträgt sich das auf andere Menschen“, weiß die Dirigentin. Denn sie zeigt keine einstudierte Show, sondern motiviert so ihre derzeit bis zu 42 Sängerinnen und Sänger. „Manchmal muss ich die Menschen herausfordern. Wenn jemand Sorgen hat und nicht ganz bei der Sache ist, dann lenke ich seine Aufmerksamkeit auf das Singen“, begründet sie.

Singen hat sozialen Aspekt

Überhaupt habe gemeinsames Singen eine wichtige soziale Aufgabe. Das sei ihr immer mehr durch die Arbeit mit dem Chor seit fast zwölf Jahren bewusst geworden. „Ich habe das vorher unterschätzt, dass die Menschen durch Singen vom Alltagsstress wegkommen.“ Auch gäben einigen Mitgliedern die wöchentlichen Chortreffen und monatlichen Auftritte seelischen Halt, wenn etwa der Partner verstorben ist, findet Manuela Gerke. Ebenso dem Publikum.

„Mein Anliegen ist es, vielen Menschen Freude zu bringen“, sagt sie. Da gäbe es genauso die einzelne betagte Jubilarin, deren Augen sie mit Geburtstagsständchen zum Leuchten bringt, wie auch die Seniorenheim-Gemeinschaft, die durch die vorgetragenen Volkslieder alte Erinnerungen auffrischt. „Das finde ich wunderbar“, freut sie sich über die Wirkung ihrer Musik.

Manuela Gerke hebt beim Dreschfest in Staffelde 2019 ab. Quelle: Robert Roeske

Diese reicht von Volksliedern bis hin zu Schlagern. Mehr als 100 Stücke befinden sich inzwischen im Repertoire. Sogar das erzgebirgische Steigerlied erklingt so im brandenburgischen Tiefland. „Wir suchen uns Stücke aus, die zu uns passen. Schwierige Passagen ändern wir. Aber beim Steigerlied hat alles wunderbar geklappt“, erinnert sich Manuela Gerke und erzählt eine Anekdote dazu. Denn zuerst habe sie Bedenken gehabt, dass einer ihrer Choristinnen die Passage in der letzten Strophe über die Lippen käme: „wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht.“ Doch die nächste Zeile hätte dann alle versöhnt und werde nun mit Verve gesungen: „und saufen Schnaps.“

Kostümierte Amseln beim Dreschfest in Staffelde 2019 Quelle: Robert Roeske

Denn es werde nicht nur geübt, sondern zu Geburtstagen auch die Kehle geölt. Bei mehr als 40 Mitgliedern gibt es immer einen Anlass dazu. „Unsere Gemeinschaft ist toll, und wir sehen das nicht als tierischen Ernst“, schwärmt die Frontfrau, der es persönlich Spaß machen würde, sich auf Ecken und Macken von neuen Sängern einzustellen. Wobei derzeit eigentlich keine neuen Mitstreiter aktiv gesucht werden. „Wenn alle zur Probe anwesend sind, dann platzt das Haus der Generationen aus allen Nähten“, begründet sie.

Dieser Chor hat keine Nachwuchssorgen

Durch ihre ungewöhnlichen Auftritte zieht Manuela Gerke immer mehr Musikliebhaber an. Seit seinem Bestehen ist der Chor nicht nur um 30 Mitglieder gewachsen, sondern hat sich auch verjüngt. Angefangen hatte es damit, dass ihr Vater beim Neujahrstreffen 2008 sein Akkordeon ausgepackt hat und sie ihre Gitarre, um mit anderen zusammen zu singen. Dieter Gerke ist mit seinen 84 Jahren immer noch dabei und unterstützt zusammen mit Susanne Wiezorrek am Akkordeon den Gesang. Manuela Gerke hat keine reguläre Chorleiterausbildung, aber Musik begleitete sie seit der Kindheit. „Flöte, Gitarre, so das übliche“, habe sie gelernt und dann viele Jahre in einem Berliner Kirchenchor gesungen.

Dieter Gerke am Akkordeon begleitet die Sänger von Anfang an. Quelle: Enrico Kugler

Die Eltern drängten sie jedoch, einen sicheren Beruf zu ergreifen . So wurde sie Kundenberaterin bei der Sparkasse am Berliner Alexanderplatz, bis zu ihrer Schwangerschaft auch stellvertretende Leiterin. Vor 20 Jahren hätten sie und ihr Partner Uwe Küpschull sich nach einem Haus im Grünen umgeschaut. In Vehlefanz haben sie ein passendes Doppelhaus für sich und ihre Eltern gefunden. Inzwischen arbeitet sie halbtags in Berlin und erledigt Mittwochvormittag die Buchhaltung der Sanitärfirma ihres Mannes. Doch nicht nur: Sie bereitet außerdem die Chorprobe am Nachmittag vor.

Da sie bereits um 6 Uhr morgens aufsteht, schafft sie sich auch die drei bis vier Stunden dafür abzuzwacken. Da sind neue Stücke herauszusuchen, die Texte zu vervielfältigen und die Stimmen auf den Chor umzuschreiben. „Nicht jeder kann bei uns Noten“, sagt sie. Das sei auch nicht nötig. Jedoch ist sie davon überzeugt, dass jeder Mensch singen kann und sogar muss: „Wenn er fröhlich und gesund bleiben will.“

Sie sieht sich als diejenige, die ihre Chormitglieder dazu motiviert. „Bei der Sparkasse habe ich gelernt: Wenn der Chef nicht da ist, muss der Laden trotzdem laufen“, sagt sie, aber das träfe auf den Chor nur bedingt zu. „Wenn ich krank oder im Urlaub bin, dann fallen die Proben aus.“ Möglicherweise würde es überheblich klingen, gibt sie zu, aber sie sei eben der kreative Motor. Ein Nachfolger sei nicht in Sicht: „Solange es mir Spaß macht, bleibe ich kreativ und mache weiter.“

Von Matthias Busse