Seitliche Berührung zwei Pkw an der Autobahn-Anschlussstelle Oberkrämer

Oberkrämer

Zu einem Unfall ist es am Sonnabend gegen 9.35 Uhr auf der Bundesautobahn 10 an der Anschlussstelle Oberkrämer in Fahrtrichtung Prenzlau gekommen.

Der 37-jährige Fahrer eines Pkw Opel Zafira befuhr die Tangente an der Anschlussstelle Oberkrämer und beabsichtigte, auf die A 10 in Richtung Prenzlau aufzufahren. Infolge des Nichtbeachtens des vorfahrtsberechtigten Verkehrs auf der Durchgangsfahrbahn kam es zur seitlichen Berührung mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw Opel Meriva, der von einer 69-jährigen Fahrzeugführerin gelenkt wurde.

Anzeige

An beiden fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Von MAZonline