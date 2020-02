Oranienburg

Sie Selbsthilfegruppe (SHG) Hörgeschädigte Oberhavel wird sich bei ihrem nächsten Infonachmittag am 26. Februar, 16 Uhr, unter anderem mit folgenden Themen befassen: Wann gilt man als pflegebedürftig nach dem Gesetz? Wie werden Leistungen der Pflegeversicherung beantragt, was passiert bei einer Begutachtung? Wie können die Leistungen der Pflegeversicherung wirkungsvoll eingesetzt werden? Referentin ist Hildburg Pakusch, Fachkraft für Pflegebedürftigkeit von der SEKIS beim Märkischen Sozialverein e.V. Tabea Krüger, Inhaberin eines Pflegedienstes, wird auf die Situation bei der häuslichen Pflege hinweisen und von ihren Erfahrungen mit pflegebedürftigen Menschen berichten. Das Treffen findet in den Räumen des Märkischen Sozialvereins e.V. statt.

Von MAZonline