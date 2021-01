Oberhavel

Seit Anfang Januar hängen unzählige ältere Menschen in Oberhavel an ihren Telefonen, um endlich einen Impftermin zu bekommen. Am Donnerstag soll das neue Impfzentrum im HBI-Forum der Oranienburger Turm-Erlebniscity öffnen.

„Wir versuchen, seit dem 4. Januar einen Termin zu bekommen“, sagte Barbara Apostel aus Oranienburg am Dienstag in einem Gespräch mit der MAZ. Sie kümmert sich, wie sie sagte, um mehrere Senioren in der Region, die endlich geimpft werden wollen – weil sie ja laut der Ankündigungen auch als erstes dran seien. Sie versuchten es über die 116117. „Erst war lange die Leitung überlastet.“ Dann war seit dem Wochenende klar, dass der Impfstoff knapp ist und in dieser Woche erst mal keine weiteren Termine im Impfzentrum vergeben werden. „Ich kenne wirklich keinen, der einen Termin erhalten hat, und ich kenne wirklich viele Leute“, sagte Barbara Apostel. „Ich habe hier wirklich den Eindruck: Es tut sich nichts.“

Die alten Menschen seien total verunsichert, so Barbara Apostel weiter. „Viele kommen mit dem Handy nicht klar und schon gar nicht mit dem Internet.“ In Berlin dagegen würden die Termine schriftlich zugeschickt, da sei es sogar möglich, ein Taxi zum Impfzentrum zu buchen. „Und hier kommen die Menschen nicht mal über eine Warteschleife hinaus.“ Sie fragt, ob Brandenburger oder speziell Bewohner in Oberhavel Bürger zweiter Klasse wären. „Die Bürger werden allein gelassen, und ich dachte, es geht hier um Leib und Leben?“

Wie schon berichtet, startet zwar am Donnerstag das Oranienburger Impfzentrum, und es werden die schon vergebenen Termine abgearbeitet. Aber die Terminvergabe über die eingerichtete Servicehotline 116 117 wurde gestoppt. Hintergrund sind Baumaßnahmen in einem Werk von Biontech und Pfizer in Belgien, wodurch der Vertrieb des Impfstoffes sich verzögert und nicht vollumfänglich geliefert werden kann.

Von Robert Tiesler