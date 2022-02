Sieben neue Linienbusse für den Landkreis Oberhavel weisen den Weg in die Zukunft

Germendorf

95 Busse umfasst aktuell die Flotte der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG). Jahr für Jahr wird der vorhandene Fuhrpark modernisiert und umstrukturiert. Am Mittwochvormittag präsentierte OVG-Geschäftsführer Holger Winter die neuesten sieben Errungenschaften. Rund zwei Millionen Euro kosteten die neuen Fahrzeuge. Besonders stolz zeigt sich die OVG über die Anschaffung von zwei Hybrid-Gelenkbussen mit eingebauter Klimaanlage.

Zwei Millionen Euro wurden von der OVG in die neuen Fahrzeuge investiert. Quelle: Enrico Kugler

„Mit den jetzigen Investitionen kündigt sich auch der Fortschritt mehr und mehr an in unserem Hause. Gerade die neuen Hybrid-Gelenkbusse sorgen auch dafür, dass in unsere Werkstatt neue Arbeitsprozesse einziehen“, berichtet Holger Winter. Neben den zwei Hybrid-Gelenkbussen gehören ab sofort auch fünf sogenannte Low-Entry-Busse zum Fuhrpark der Oberhavel Verkehrsgesellschaft. „Die vorhandene Flotte der Linienbusse wird sukzessive durch neuwertige Modelle umstrukturiert. Schon jetzt ist abgesichert, dass bis zum Jahre 2025 jeweils sieben neue Linienbusse pro Jahr in den Fuhrpark integriert und demnach sieben altgediente Fahrzeuge aussortiert werden“, erklärt Holding-Geschäftsführer Andreas Ernst.

Holding-Geschäftsführer Andreas Ernst. Quelle: Enrico Kugler

Glücklich über die stetige Neuentwicklung und Verbesserung der Fahrzeuge zeigt sich auch der aktuell geschäftsführende Landrat Egmont Hamelow (CDU). „Die Neuanschaffung der sieben Busse ist auch ein deutliches Zeichen der Kontinuität, die Flotte stetig verbessern zu wollen.“ Die fünf neuen Low Entry-Busse verfügen über 42 Sitzplätze und 44 Stehplätze, zusätzlich ist ein Rollstuhlplatz vorhanden. Der Einstieg ist bei allen neuen Bussen für die Fahrgäste barrierefrei. In den zwei neuen Gelenkbussen ist zusätzlich noch Stellfläche für einen Kinderwagenplatz vorhanden.

Landrat Egmont Hamelow (r.) lässt sich die neueste Technik erklären. Quelle: Enrico Kugler

Alle sieben Busse verfügen über einen modernen Fahrerarbeitsplatz, eine Klimaanlage für den Fahrer und zusätzlich über einen Fahrersitz mit Lendenwirbelunterstützung. Zudem verfügen die Linienbusse über ein Videosicherheitssystem, automatische Fahrgastzählsysteme und einen integrierten Fahrgastinformationsmonitor. „Die Aufenthaltsqualität ist ein wichtiger Aspekt und wir sind guter Dinge, den Komfort für die Fahrgäste stetig steigern zu können“, erklärt Holger Winter.

OVG-Geschäftsführer Holger Winter im neuen E-Smart. Quelle: Enrico Kugler

Egmont Hamelow nutzte am Mittwochvormittag die Gunst der Stunde und bedankte sich bei dieser Gelegenheit ausdrücklich bei allen Mitarbeitern der Oberhavel Verkehrsgesellschaft. „Alle Busfahrer und Busfahrerinnen leisten einen großartigen Job in dieser so schwierigen Coronazeit. Man darf immer nicht vergessen, dass bei jeder Fahrt immer ein gewisses Risiko mitfährt. Dennoch ist es der Oberhavel Verkehrsgesellschaft gelungen, die Fahrpläne in den vergangenen zwei Jahren aufrechtzuerhalten, und wir haben sogar noch das Angebot ausweiten können.“ Für die Zukunft sieht sich Geschäftsführer Holger Winter beim Thema Personalgewinnung gut aufgestellt. „Der demografische Wandel betrifft uns auch. In den kommenden Jahren werden auch uns verdiente Kräfte altersbedingt verlassen. Aber wir sind guter Dinge und sehen, dass es uns gelingt, neues Personal für uns zu gewinnen.“

Holger Winter, Geschäftsführer der Oberhavel Verkehrsgesellschaft. Quelle: Enrico Kugler

Im Zuge der Vorstellung der sieben neuen Linienbusse präsentierte die Oberhavel Verkehrsgesellschaft am Mittwochvormittag zugleich auch neue Fahrzeuge für den eigenen Mitarbeitertransport. „Wir haben aktuell sechs Fahrzeuge in unseren Bestand, die dafür sorgen, die Fahrer, wenn notwendig, zu ihren Bussen zu bringen. Diese Fahrzeuge haben ihren Dienst nun aber getan und werden durch sechs neue E-Smarts ersetzt, die auch hier den Komfort absolut erhöhen“, berichtet Holger Winter. Entsprechende Ladestationen sind bereits auf dem Betriebshof in der Annahofer Straße vorhanden und weitere sollen folgen. „Gerade bei den Strecken in Mühlenbeck nutzen wir oft diese kleinen Fahrzeuge. Die Fahrer fahren dann hier vom Betriebshof zum Einsatzort und besteigen dann dort den Linienbus“, erklärt Holger Winter. Zukünftig werden auch diese Fahrzeuge vollelektrisch sein und damit schließt sich laut Holger Winter eine Lücke, um perspektivisch den gesamten Fuhrpark der Oberhavel Verkehrsgesellschaft auf klimaschonende Technik umzurüsten.

Von Knut Hagedorn