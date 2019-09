Federhalter und Schreibblock gegen Säge und Feile getauscht

Löwenberg

Aus dem Keller der Löwenberger Libertasschule, wo sich Räume für den WAT-Unterricht befinden, drang am Montagvormittag Arbeitslärm. Wer hinter eine der Türen schaute, konnte Mädchen und Jungen der siebten Klassen bei der Arbeit sehen. Es wurde gemessen, gefeilt, gesägt und gehämmert. Unter Anleitung der beiden WAT-Lehrer Marc Feierabend und Christoph Staufenbiel fertigten die Schülerinnen und Schüler sogenannte Soma-Würfel an. Dahinter verbirgt sich ein Würfel, der aus 27 Einzelwürfeln besteht. 24 der kleinen Würfel sind zu Würfelvierlingen zusammengesetzt, drei Würfel bilden Würfeldrillinge. Jede Teilfigur wird spezifisch eingefärbt , so dass sich später deren Position im fertig zusammengestellten Würfel schnell ermitteln lässt.

Die Mädchen und Jungen der Klasse 7a der Löwenberger Libertasschule sind fleißig am Arbeiten. Quelle: Bert Wittke

„Wir wollten die heutige Ausgabe der Berufswahlpässe für die Siebtklässler ein wenig mit praktischer Arbeit anreichern“, sagte Christoph Staufenbiel. Und danach gefragt, wie sich die Schülerinnen und Schüler dabei anstellen, fügte der WAT-Lehrer hinzu: Sie schlagen sich besser als erwartet. Es ist noch nicht alles perfekt, aber ich bin zufrieden.“ Dem konnte Marc Feierabend nur beipflichten. Auch er unterrichtet in Löwenberg WAT und war unermüdlich zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen unterwegs, um mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und sowie Hinweise und Tipps im Umgang mit Sägen und Feilen zu geben.

WAT-Lehrer Marc Feierabend gibt dem zwölfjährigen Tilo Mohrin noch ein paar Tipps, worauf er beim Bearbeiten des Holzes achten sollte. Quelle: Bert Wittke

Einer der Schüler, dem die Arbeit schon sehr gut von der Hand zu gehen schien, und der mit viel Elan und Engagement den Holzquader vor sich bearbeitete, war Tilo Mohrin. „Ich habe daheim schon ähnliche Arbeiten gemacht“, sagte der Zwölfjährige. So habe er beispielsweise schon oft Bretter gesägt, die beim Bau von Zäunen benötigt wurden. Ob er sich vorstellen könnte, später einmal Tischler zu werden? Tilo nickt. „Ja“, sagt er, „warum nicht.“ Probieren könne man es ja mal.

Obwohl Anna Novy (r.) lieber Bücher liest, als sich handwerklich zu betätigen, ging die 13-Jährige sehr geschickt mit der Säge zu Werke. Quelle: Bert Wittke

Nicht ganz so viel Spaß bei der Arbeit hat Anna Novy, obwohl sich die Teschendorferin beim Sägen mächtig ins Zeug legt und ein Tempo vorlegt, das manchen Klassenkameraden Respekt abnötigt. „Nein“, gibt die 13-Jährige unumwunden zu, das sei nicht unbedingt die Art Unterricht, die sie gut findet. Ihr gefalle es wesentlich besser, ein gutes Buch zu lesen. Was sie später einmal werden möchte, kann Anna im Moment noch nicht sagen. Ganz so viele Gedanken habe sie sich darüber bislang nicht gemacht. „Genau deshalb ist es gut, so sind sich die WAT-Lehrer einig, dass jungen Leute ab der siebten Klasse in der Schule bei der Berufswahl geholfen wird.

Von Bert Wittke