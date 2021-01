So lange ist Ihr Führerschein noch gültig: Das muss beachtet werden

Oberhavel

Sie wurden zwischen 1953 und 1958 geboren und besitzen einen Führerschein in Papierform? Dann ist es langsam an der Zeit, sich um den Umtausch Ihres Führerscheins kümmern. Denn die Umtauschfrist für Ihr Dokument läuft am 19.01.2022 ab. Ist sie verstrichen, verliert Ihr Führerschein seine Gültigkeit. Bis 2033 muss europaweit jeder vor dem 19.01.2013 ausgestellte Führerschein in ein neues Exemplar umgetauscht werden. Alle EU-Bürgerinnen und -Bürger werden dann einheitliche, fälschungssichere Dokumente in Kartenform besitzen. In Deutschland sind rund 43 Millionen Papier- und Kartenführerscheine betroffen. Ein Stufenplan sorgt dafür, dass die Aktion geordnet abläuft. So erfolgt der Umtausch der bis 31.12.1998 ausgestellten Papierführerscheine nach dem Alter seiner Besitzerinnen und Besitzer, der bis 18.01.2013 ausgestellten Kartenführerscheine nach dem Ausstellungsjahr. Zuständig sind die Fahrerlaubnisbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte.

Erste Gruppe sind Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958

„In Oberhavel müssen rund 162.000 Führerscheine getauscht werden", erläutert Verkehrsdezernent Matthias Rink. „Zur ersten Gruppe – das sind die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 – gehören in Oberhavel etwa 8.100 Bürgerinnen und Bürger, die bis zum 19.01.2022 ihren alten Papierführerschein umgetauscht haben müssen. Bislang haben seit Beginn der Umtauschaktion im März 2019 erst 1.148 Fahrerlaubnisinhaber davon Gebrauch gemacht. Ich rate daher, nicht zu lange abzuwarten und rechtzeitig einen Termin in unserer Fahrerlaubnisbehörde zu buchen. Wir wollen verhindern, dass Führerscheine ihre Gültigkeit verlieren, weil sie nicht zum vorgegebenen Termin umgetauscht wurden", so Rink.

Fahrerlaubnisklassen gehen nicht verloren

Der Umtausch kann zwar nicht online beantragt werden, doch auch die Bürgerämter in den Städten und Gemeinden nehmen die Anträge entgegen und bearbeiten sie. Mitzubringen sind der Personalausweis oder der Reisepass mit Originalmeldebescheinigung, ein biometrisches Lichtbild sowie der „alte" Führerschein. Das neue Dokument wird den Antragstellern später dann direkt von der Bundesdruckerei aus zugesandt. Alle vorhandenen Eintragungen werden selbstverständlich in den neuen Führerschein übernommen. Befürchtungen, dass Fahrerlaubnisklassen verloren gehen, sind unbegründet. Die Gebühr für den Umtausch des Führerscheins einschließlich des Direktversands durch die Bundesdruckerei beträgt 28,85 Euro.

Weiterführende Informationen, der Antrag zum Führerscheinumtausch sowie eine elektronische Terminreservierung sind auf der Webseite des Landkreises Oberhavel unter www.oberhavel.de/führerscheinwesen zu finden.

Das sind die Fristen

Die weiteren Umtauschstufen für Papierführerscheine (Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers* – Tag, bis zu dem der Führerschein umgetauscht sein muss):

vor 1953 – 19.01.2033

1953 bis 1958 – 19.01.2022

1959 bis 1964 – 19.01.2023

1965 bis 1970 – 19.01.2024

1971 oder später – 19.01.2025

Führerscheine im alten Checkkartenformat, ausgestellt zwischen dem 01.01.1999 und 18.01.2013 (Ausstellungsjahr – Tag, bis zu dem der Führerschein umgetauscht sein muss):

1999 bis 2001 – 19.01.2026

2002 bis 2004 – 19.01.2027

2005 bis 2007 – 19.01.2028

2008 – 19.01.2029

2009 – 19.01.2030

2010 – 19.01.2031

2011 – 19.01.2032

2012 bis 01.01.2013 – 19.01.2033

Von MAZonline