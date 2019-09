So laufen die Bauarbeiten an der Dropebrücke in Oranienburg

Oranienburg

Die Bauarbeiten an der Dropebrücke in Oranienburg gehen voran. In dieser Woche wurde der Beton für den Überbau eingebaut. „Also die Fahrbahnplatte betoniert“, erklärt Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer. „Wenn diese abgebunden ist, kommt voraussichtlich in der nächsten Woche die Versiegelung der Fläche an die Reihe.“

Bei der Dropebrücke an der Saarlandstraße arbeitet man gerade an der "Übergangskonstruktion", das ist die Verbindung von Straße und Brücke. Der Übergang nimmt die Kraft auf die durch Ausdehnung von Stahl und Beton entsteht. Quelle: ENRICO KUGLER

Danach werde die Abdichtung aufgebracht. „Direkt unter der späteren, endgültigen Asphaltschicht.“ Im Anschluss wird die am Mittwoch angelieferte Übergangskonstruktion an den beiden Brückenenden eingebaut. „Ein Stahlteil mit Gummilippe, damit die Brücke später den notwendigen Spielraum zur Eigenbewegung hat“, erklärt Eike-Kristin Fehlauer.

„Irgendwann ist der Geh- und Radweg an den Brückenseiten dran, der dann hergestellt wird.“ Die gute Nachricht: Nach jetzigem Stand wird die Dropebrücke Ende Januar 2020 wieder freigegeben. „Alles im Plan“, heißt es.

Von Sebastian Morgner