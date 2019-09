Kremmen

Geduldig stehen Moritz und Jonny in der Sonne und warten auf das Kommando, dass es endlich losgeht. Die Ponys ziehen den Wagen mit der Erntekrone und führen den großen Ernteumzug durch Kremmen an. Ole Peter (14) aus Gransee wird den Wagen lenken. Doch der Start mit 26 Wagen verzögert sich. Der Trommler des Fanfarenzugs steht im Stau und komme zehn Minuten später, hieß es am Sonnabend kurz vor 11 Uhr.

Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) hatte es sich bereits in einer Kutsche neben den beiden Ponys gemütlich gemacht und nutzte die Pause für ein Gespräch mit Erntekönigin Madline Fojut. Oberhavels Landrat Ludger Weskamp ( SPD) schaute den beiden von hoch oben zu. Er saß bereits auf der ersten Sitzbank der Postkutsche.

Zur Galerie Ernteumzug durch Kremmen: 26 Wagen starteten am Sonnabend kurz nach 11 Uhr zum großen Umzug zum Scheunenviertel.

Einige hundert Meter weiter wartete der Wagen Nummer 26 hoffnungsvoll auf den Start. „Wir sind zum ersten Mal beim Ernteumzug dabei“, sagt Jessica Kuklok (29) aus Orion. Eine Woche lang baute die Familie am Erntewagen. „Unser Motto ist: Fruchtige Birnen on Tour“, erklärt sie. Die Idee, beim Umzug mitzumachen, hatten die Mädels. „Die Männer sind dabei, weil wir Fahrer brauchten.“ Einer von ihnen ist Michael Mrosewski. Der 39-Jährige spielt eigentlich beim FC Kremmen. Für den Umzug und für die Familie hat er jedoch die Teilnahme am Punktspiel abgesagt. „Ich wäre schon gern mitgefahren“, gesteht er. „Doch das hier geht vor. Und macht ja auch Spaß.“

Gute Stimmung auch bei Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse. Quelle: Robert Roeske

Lustig geht es auch bei den Trecker Kerls zu. Die Frauen ziehen sich gerade gelbe Kleider über. Marcel Steinke wartet geduldig. Er ist bereits fertig und trägt einen schwarzen Frack. „Ich bin Herr von Ribbeck“, sagt er. Der Wagen dahinter ist bis ins letzte Detail geschmückt. „Wir hatten am Montag angefangen“, sagt Christoph Baumberger aus Kremmen. „Den Zaun haben wir gebastelt. Die Blumen sind von zu Hause“, erklärt der 48-Jährige. „Die Birnen haben wir von einem Gärtner. Die Tomaten und Pflanzen von Jan Dubrow. Wir sind jedes Jahr dabei. Die Atmosphäre ist schön, wenn man mit dem Wagen durch die Menge fährt.“

Eine Jury bestimmt die Sieger

Der Aufwand hat sich gelohnt. Die Jury wählte die „Birnen“ auf Platz 1 in der Kategorie „Erwachsene Gruppe“. Insgesamt gibt es fünf Wertungen. Eine Jury aus sechs Mitgliedern schaut sich jeden Wagen an und vergibt Punkte. „Jeder guckt für sich. Am Ende tragen wir die Ergebnisse zusammen. Da wird Aufwand, Idee und Gestaltung bewertet“, erklärt Ricky Schlichting. Er gehört genau wie Andreas Fürstenberg zur Jury. „Wir sind zwei Jungs und vier Mädchen“, erklärt Chef Fürstenberg. Der 60-Jährige, der in Kremmen eine Tierarzt-Praxis hat, ist Vorsitzender der Bewertungskommission. „Carolin ist mit zwölf Jahren die Jüngste bei uns.“

Prost: Beate und Horst Werk spendierten Birnenschnaps. Quelle: Robert Roeske

Die Stimmung an diesem Vormittag ist prächtig. Es dauert nicht lange, da werden die ersten Birnen-Schnäpse verteilt. „Kein Ernteumzug ohne uns“, sagt Beate Werk, die gemeinsam mit Ehemann Horst wieder einmal dabei ist. „Wir haben aber jeder unseren eigenen Wagen“, betont sie. „Wir sind mit Freude dabei. Es ist ein Erlebnis hier in Kremmen“

Darüber freut sich Sebastian Busse besonders. „Es war toll zu sehen, mit wie viel Leidenschaft und Mühe die Wagen geschmückt wurden“, sagt der Bürgermeister. „Das war das Highlight am Sonnabend. Auch Abends war viel los. Samt Lasershow. Das Scheunenviertel war voll, alle wollten tanzen. Ich kann nur allen ehrenamtlichen Helfern und dem Organisationsteam danken.“ Dass das Erntefest zum ersten Mal zusätzlich den Namen Regionalparkfest trug, findet der Burgermeister mehr als gelungen. „Dadurch hatten wir viel mehr Möglichkeiten. Der Bewerbung und auch finanziell. So konnten wir zwei Tage voll verplanen. Inklusive Konzert von Bell, Book & Candle.“

Als die Band am Sonntag für den Abschluss sorgte, standen die Ponys Moritz und Jonny schon wieder im Stall – und genossen das Heu.

Von Sebastian Morgner