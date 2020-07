Oberhavel

Mitten in der Urlaubszeit sorgt Corona in diesem Jahr für merklich veränderte Reisepläne bei den Oberhavelern. Reisewarnungen, stornierte Flüge und abgesagte Reisen verändern Reiseziele und -aktivitäten. So wie bei Carolin Michalsky aus Leegebruch. „Durch das Coronavirus mussten wir leider unseren Flug nach England platzen lassen“, berichtet sie. Für die junge Frau, die sich riesig auf die Reise gefreut hatte, ganz besonders traurig, denn: „Es wäre unser allererster Flug gewesen und England ist ja auch ein schönes Ziel.“

Diesen Schnappschuss brachte Carolin Michalsyk von ihrem Ausflug zum Tierpark Germendorf mit. Quelle: Privat

Carolin Michalsky versuchte das Beste aus der Situation zu machen, widmete sich in ihrem Urlaub stattdessen ihrem Hobby, der Fotografie. „Man hat auch bei uns in Oberhavel schöne Motive und ganz besonderes viele in unserem Tierpark in Germendorf“, findet sie. „Ob es jetzt der Saurierpark ist oder die zahlreichen Tiere, für jeden ist was dabei.“ Der Urlaub in der Heimat hat bei der Leegebrucherin viel Lust auf mehr gemacht: „Allein in den ersten Wochen meiner Ferien habe ich viel dazugelernt und hoffe, dass mein Wissen noch größer wird. Man muss nicht immer ins Ausland fahren oder fliegen, auch in der Heimat gibt es schöne Ecken“, findet sie.

Auslandsreise auf den Herbst verschoben

Statt zu reisen bleibt auch Nancy Naumann in diesem Jahr zu Hause. „Wir verbringen den Sommerurlaub in Gardenien“, sagt sie schmunzelnd, „und versüßen uns die Tage mit Ausflügen zu Sehenswürdigkeiten“. Gereist wird trotzdem noch. Im Herbst geht es für sie nach Tschechien, „die Reise wurde auf Oktober umgebucht“, verrät sie.

Eine nicht repräsentative Umfrage unter den Lesern auf dem MAZ-Oberhavel-Kanal auf Instagram unterstreicht den Eindruck der veränderten Reisegewohnheiten. Fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer (43 Prozent) plant ihren Urlaub in diesem Jahr in Deutschland, ein Drittel (33 Prozent) verbringt die schönste Zeit des Jahres gar daheim, im eigenen Garten oder auf Balkonien. Immerhin 13 Prozent fahren ins Ausland, elf Prozent gaben indes an, in diesem Jahr gar keinen Urlaub zu machen.

Von Nadine Bieneck