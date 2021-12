So steht es um den Festtagsbraten in Oberhavel

Oberhavel

Weihnachten ohne Gänse- oder Entenbraten – das ist für viele Bewohner des Landkreises Oberhavel kaum vorstellbar. Wer allerdings jetzt noch einem leckeren Gänse- oder Entenbraten als Festessen für die Weihnachtsfeiertage sucht, ist jedoch fast zu spät dran. Das zeigt eine Umfrage auf den Bauernhöfen und Hofläden in Oberhavel und im Westhavelland.

Voigts: „leider ausverkauft“

Einer, der Weihnachtsgänse züchtet und verkauft, ist Landwirt, Hofladen- und Spargelhofbetreiber Malte Voigts aus Kremmen. 2500 Enten und 4500 Gänse haben er und seine Mitarbeiter in diesem Jahr aufgezogen. „Stand Dienstag dieser Woche sind leider alle ausverkauft“, sagt Voigts. „Wir können nur noch die Vorbestellungen abarbeiten.“ Das Ausliefern der bestellten Tiere jedoch könne sichergestellt werden. Glück hätten die Frühentschlossenen, die ab Oktober bereits ihre Bestellung aufgegeben haben.

Enten und Gänse auf dem Spargelhof in Kremmen. Quelle: Spargelhof Kremmen

Der Engpass habe sich bereits im Frühjahr angebahnt. Seinerzeit habe es eine eingeschränkte Verfügbarkeit der Jungtiere für die Aufzucht gegeben. „Das Angebot an Gösseln war begrenzt“, sagt Malte Voigts und meint damit die Gänseküken. Grund dafür wiederum sei die Geflügelgrippe in vielen Beständen gewesen. Die Landwirtschaftsbetriebe hätten dadurch nur einen knappen Bestand an Eiern zur Verfügung gehabt, um diese auszubrüten.

1000 Gänse mehr als im Vorjahr

Dennoch sei es dem Kremmener Betrieb gelungen, die Aufzucht im Vergleich zum Vorjahr um jeweils 1000 Tiere zu steigern, sagt Malte Voigts nicht ohne Stolz. Im Vorjahr seien lediglich 1500 Enten und 3500 Gänse im Bestand gewesen. „Ein großer Teil geht direkt an die Endverbraucher“, schildert der Landwirt die Vertriebswege in diesem Jahr. Ein paar Tiere seien allerdings auch an den Großhandel verkauft worden. Seit dieser Woche jedenfalls gelte ein Bestellannahmestopp. Wer im Hofladen auf gut Glück vorbeikommt, gehe leer aus. „Wir würden gern mehr liefern, aber ich habe leider keine besseren Nachrichten“, bedauert Malte Voigts.

Die jungen Gänse in Kremmen. Quelle: Spargelhof Kremmen

Auf dem Hof Falkenberg in Flatow kann Fritz Falkenberg nichts anderes sagen: „Alle Gänse sind weg, aber wir hatten auch bloß 14.“

Keine Enten und Gänse mehr vom Gut Liebenberg

Hinzu kommen Erzeuger, die das Geschäft mit den Weihnachtsgänsen aufgegeben haben. Dazu zählt das Schloss & Gut Liebenberg, wo im vergangenen Jahr die letzten 80 Enten und 150 Gänse aufgezogen wurden. Das habe keine wirtschaftlichen Hintergründe, sagt Leiterin Julia Dollinger. Vielmehr habe sich dieses Geschäftsfeld nicht so besonders in das Gut als Inklusionsbetrieb eingefügt. Es habe vor allem an Kontinuität gefehlt – sowohl für die Arbeitsplätze als auch die Flächenbewirtschaftung. Das sei bei den aktuell 400 Legehennen anders. Rund zehn Mitarbeiter seien auf dem Hof in Liebenberg tätig, davon mehr als die Hälfte mit Handicap.

Von Helge Treichel