Neue Organisatoren, traditionelle Highlights: Das war das Erntefest 2019 in Bärenklau. Der Remontehof war dicht bevölkert von den Besuchern, der Festumzug durch den Ort war nur einer der vielen Höhepunkten. Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag wurde ein umfangreiches Programm aufgeboten.