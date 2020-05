Solarpark in Grieben durchgefallen

Grieben

Einstimmig abgelehnt haben die Gemeindevertreter des Löwenberger Landes am Dienstagabend das Projekt eines Vorhabenträgers aus Hamburg, einen gewaltigen Solarpark in Grieben zu errichten. Der Beschlussentwurf, ein vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren einzuleiten, ist damit sang- und klanglos durchgefallen. Vor der Abstimmung hatte Griebens Ortsvorsteher Dietmar Haack noch einmal das Wort ergriffen, und die Gründe des Ortsbeirates sowie einer Mehrheit der Griebener Einwohner für die Ablehnung des Vorhabens dargelegt ( MAZ berichtete).

Die Gemeindevertreter des Löwenberger Landes lehnten den Bau eines Solarparkes in Grieben ab. Quelle: Bert Wittke

Anzeige

Auch die Gemeindevertreter vertraten die Auffassung, dass eine Fläche von 36,5 Hektar für die Photovoltaik-Freiflächenanlage zu umfangreich sei. Die geplante Größe des Solarparks hätte damit der Bebauungsfläche des gesamten Ortes Grieben entsprochen. Das, so hieß es mehrfach, sei den Bürgern dort nicht zuzumuten. Darüber hinaus sei der Transportweg der Energie, die dort gewonnen werden soll, bis zum Einspeisungsort viel zu groß, führe durch die Beetzer Heide und würde damit zu einer Beeinträchtigung wertvoller Pflanzen- und Tierarten führen. Und schließlich leiste die Gemeinde Löwenberger Land mit dem Solarpark in Grüneberg und dem Windeignungsgebiet in Falkenthal bereits jetzt einen nicht unerheblichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Energiegewinnung.

Weitere MAZ+ Artikel

Dank für Öffentlichkeitsarbeit des Ortsbeirates

Mehrere Gemeindevertreter bedankten sich ausdrücklich beim Griebener Ortsbeirat, für Einladungen zur Besichtigung der Fläche für den geplanten Solarpark und die Informationen zu dem Vorhaben. Auch das habe dazu geführt, dass keiner der Gemeindevertreter sich über das Votum des Griebener Ortsbeirates hinwegsetzen wollte.

Von Bert Wittke