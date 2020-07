Sommerfeld

Immer, wenn Sabine Kleist vom Blumen-Café „ HofKultur“ in Sommerfeld bei einem Spaziergang unterwegs ist, soll sie interessiert die Umgebung „scannen“. „Die Sabine ist immer auf der Suche nach außergewöhnlichen, natürlichen Materialien, die sie in ihren Arbeiten einbringen kann.“ Das sagt ihr Partner Winfred Günther.

Und wirklich. Schaut man auf die kunstvoll gestalteten Gestecke der Floristin, kann sich das Auge nicht sattsehen wie von der kleinen Zinkwanne, gespickt mit Holzstückchen und bunten Sommerblühern. Auch das Geweih, eingebettet in kleinen Moosstücken und Baumrinden, ist ein Hingucker.

Im Hof kann man gemütlich sitzen. Quelle: Jeannette Hix

Eine Gruppe Frauen findet das, die auf dem Areal Halt gemacht hat. „Das sind ja schöne Arbeiten. Ich könnte hier am liebsten alles aufkaufen und meinen Garten damit dekorieren“, sagt eine Frau. Sabine Kleist (56) und Winfred Günther (68) haben vor 17 Jahren das Grundstück in Sommerfeld übernommen. „Der Hof war total marode. Aber schon damals hatten wir die Idee, hier einen Blumenladen und ein Cafè zu eröffnen“, sagt Winfred Günther.

Außen und innen ansprechend – das Café und der Blumenladen "HofKultur in Sommerfeld . Quelle: Jeannette Hix

Der Gedanke lag nahe. Denn schon in Berlin hatte Sabine Kleist einen kleinen Blumenladen. Und so wurde nach und nach erst das Haus und schließlich der ehemalige Stall in Sommerfeld von Grund auf saniert. „Wir haben alles originalgetreu wieder aufgebaut“, sagt Winfred Günther. Im April 2019 war schließlich Eröffnung. „ HofKultur“ haben sie den kombinierten Blumenladen samt Café genannt.

Wobei der Löwenanteil tatsächlich das Café ist. Je etwa 30 Plätze gibt es draußen und drinnen im Garten mit lindgrünen Stühlen. Nur im hinteren Teil stellt Sabine Kleist ihre Kreationen zusammen, während vorne bis zu sieben verschiedene Torten auf „Süßmäuler“ warten. Für das Cafè wird jetzt ein neuer Betreiber gesucht. Interessenten könnten sich vorstellen. Der Blumenladen ist immer von donnerstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Jeannette Hix