Sommerfeld: Sana Kliniken sind Weltspitze

Die Sana Kliniken Sommerfeld gehören zu den besten spezialisierten Kliniken der Welt.

Das Magazin ‚International Newsweek‘ aus den USA hat den Klinik-Komplex jetzt ausgezeichnet. Er gehört laut Magazin zu den 50 “World’s Best Specialized Hospitals 2021“ im Bereich Orthopädie. Das Klinik-Team wurde in einem Atemzug mit dem ‚ Hospital for Special Surgery‘ in New York, dem ‚Royal Prince Alfred Hospital‘ in Sydney oder dem ‚ Johns Hopkins Hospital‘ in Baltimore im Ranking genannt.

Newsweek und das globale Marktforschungs- und Verbraucherdatenunternehmen Statista luden für die Analyse mehr als 40.000 medizinische Expertinnen und Experten, darunter Ärzte, Krankenhausmanager und Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen, zur Teilnahme an der Online-Umfrage ein. Die Ergebnisse der Umfrage wurden im zweiten Schritt von einem globalen Gremium renommierter medizinischer Experten validiert.

„Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung und sind stolz darauf, sie in diesem Jahr erhalten zu haben. Mit über 2.800 Erstimplantationen pro Jahr sind wir heute das Zentrum für Gelenkersatz in Berlin und Brandenburg und zählen zu den führenden Kliniken Deutschlands. Durch die Beurteilung von Newsweek und Statista sehen wir uns einmal mehr darin bestätigt, dass die überdurchschnittlich gute Arbeit unserer Mitarbeiter*innen sich positiv auf das Wohl unserer Patienten auswirkt.“, sagte Klinik-Chefin Wiebke Gröper.

Infos: www.sana.de

