Sommerspaß am Badesee: DLRG Oranienburg warnt vor Gefahren

Wenn die Temperaturen in Richtung der 30-Grad-Marke klettern und die Sonnenstrahlen die Oberhaveler Gewässer erwärmen, gibt es für viele Wassersportfreunde kein Halten mehr. Auf Stand-Up-Paddles (SUP), Kanus und Booten oder schwimmend und planschend bewegen sich die Menschen auf dem Wasser fort. „Viele kennen die Regeln, die auf dem Wasser herrschen nicht“, sagt die Sprecherin der DLRG-Ortsgruppe Oranienburg, Kathleen Pieper.

Da gebe es zum Beispiel so genannte Badezonenbegrenzungen, die mit rot-weiß-roten Flaggen oder schwimmenden Tonnen markiert sind. „Diese dürfen dann nicht befahren werden, auch nicht mit einem SUP oder einem Kanu“, erklärt sie. Eine solche Stelle gebe es etwa am Lehnitzsee an der Badestelle nahe des „Lubea“. „Dabei handelt es sich um Schutzzonen für die Badenden.“

Auch beim Paddling mit den Regeln vertraut machen

Vor allem die Stand-Up-Paddles erfreuen sich in diesen Tagen immer größerer Beliebtheit, das bemerkt auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Vor allem auf den Seen, aber auch auf der schnellen Havel seien viele sportlich unterwegs. Für Neueinsteiger hat Kathleen Pieper Tipps parat: „Ausprobieren sollte man das SUP an Tagen, an denen eine stabile Wetterlage herrscht“, erläutert sie. Der Wind sollte nicht zu stark sein – „sonst ist man schnell am Ende seiner Kräfte.“ Zudem weißt sie darauf hin, dass auch das Wiederaufsteigen auf das Board geübt werden sollte, wenn man einmal ins Wasser gefallen ist.

Die Retter der DLRG haben ein wachsames Auge auf die Badenden. Quelle: Robert Roeske

„Auch mit den Regeln auf Wasserstraßen sollte man sich vorher vertraut machen“, rät sie. So habe etwa die Berufsschifffahrt immer Vorrang vor privaten Wassernutzern. Zudem seien die großen Schubverbände auch für Schwimmer und Badende nicht ungefährlich. „Sog und Wellenschlag sollte man nicht unterschätzen.“

Wer sich gerne weiter aufs Wasser hinaus wagt, dem empfiehlt Kathleen Pieper so genannte Schwimmbojen, die mit einem Gurt am Körper befestigt werden. „Sie haben zum einen eine Signalwirkung, zum anderen kann man sich notfalls daran über Wasser halten.“

„Schwimmflügel bieten keine ausreichende Sicherheit!“

Der im letzten Jahr großflächig ausgefallene Schwimmunterricht macht auch der erfahrenen Rettungsschwimmerin Sorgen. „Man sollte Kinder generell nie aus den Augen lassen, egal ob im heimischen Pool noch an anderen Badestellen“, appelliert sie an die Eltern und ergänzt: „Auch Schwimmflügel bieten keine ausreichende Sicherheit!“ Zudem würden Kinder in akuten Notfällen im Wasser oftmals nicht um Hilfe rufen. Aber auch bei Erwachsenen sei die Kraft oftmals so erschöpft, dass sie nur noch winken könnten.

Der Schwimmunterricht an Schulen ist während der Coronapandemie großflächig ausgefallen. Quelle: Friedrich Stark

Doch auch Nichtschwimmerkinder könne man an das Element Wasser gewöhnen, erklärt Kathleen Pieper. „Wichtig ist, dass die Kinder lernen, unter Wasser die Augen aufzumachen. Nur so kann man sich im Notfall orientieren“, erklärt sie. Das könne man auch zu Hause in der heimischen Badewanne üben. Auch das Untertauchen sollte geübt werden. „Dann verfallen die Kinder nicht in Panik, wenn sie einmal mit dem Kopf unter Wasser geraten.“

Seepferdchen reicht nicht für sicheres Schwimmen

Doch auch wenn das eigene Kind bereits den Frühschwimmer, das „Seepferdchen“, erfolgreich abgeschlossen hat, sollten Eltern immer ein wachsames Auge auf ihre Sprösslinge haben. „Kinder mit dem ’Seepferdchen’ sind noch keine sicheren Schwimmer!“, warnt Kathleen Pieper. Erst mit Erreichen des Schwimmabzeichens in Bronze, für das die Kinder 15 Minuten lang schwimmen und dabei eine Strecke von mindestens 200 Metern zurücklegen müssen, sei von einem sicheren Schwimmer auszugehen.

Kathleen Pieper im Gespräch mit Alexander Laesicke. Quelle: Robert Roeske

Die Nachfrage nach Schwimmkursen sei aufgrund der ausgefallenen Unterrichtseinheiten in der Schule aktuell enorm hoch. „Es ist toll, dass sich so viele Eltern darum kümmern und dass ihnen bewusst ist, wie wichtig der Schwimmunterricht ist.“

Tipps für den Notfall

Sollte doch einmal ein Notfall eintreten, hat die Rettungsschwimmerin lebenswichtige Tipps im Gepäck: „Bevor man hilft sollte man prüfen, ob man sich nicht selbst in Gefahr bringt“, mahnt sie. Zudem sollte man andere Menschen auf die Situation aufmerksam machen. Und: „Je früher ein Notruf abgesetzt wird, desto schneller ist Hilfe vor Ort.“ Wenn es machbar ist, sollte die Person aus dem Wasser geholt werden. „Dann wird geprüft, ob die Person ansprechbar ist und atmet. Ist das nicht der Fall, sollte sofort eine Herzdruckmassage erfolgen. Ob man auch beatmet, das ist jedem selbst überlassen.“

