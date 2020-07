Sommertour des Landrates beginnt mit einem Rückblick im Café Glasklar in Neuglobsow

Neuglobsow

Der Auftaktort zur diesjährigen Sommertour von Ludger Weskamp war mit Neuglobsow wirklich gut gewählt. Zum einen, outete sich der Landrat als Freund der Region und meinte, der Norden des Kreises sei landschaftlich eindeutig schöner als der Süden. Zum anderen erfuhr er im Café Glasklar, das sich im Stechlinseecenter befindet, dass diese Einrichtung bislang erstaunlich gut über die Corona-Zeit gekommen ist und dass – entgegen dem allgemeinen Trend – gegenwärtig sogar Arbeitskräfte gesucht werden.

Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp im Gespräch mit Susanne Ludwig vom Café Glasklar in Neuglobsow. Im Hintergrund Wolfgang Schwericke von der Verwaltung des Amtes Gransee und Gemeinden. Quelle: Bert Wittke

Der Verwaltungschef des Kreises, der während seiner Sommertour vor allem erfahren möchte, wie die Leute mit der Pandemiesituation zurechtkommen und wo der Kreis womöglich helfen und Unterstützung geben kann, blickte sehr ausführlich auf die vergangenen Corona-Monate zurück. Oberhavel sei zwar leider der Landkreis gewesen, aus dem am 2. März der erste Corona-Fall im Land Brandenburg gemeldet wurde, und in Oberhavel habe es auch das erste Todesopfer Brandenburgs in Verbindung mit der Krankheit gegeben, auf der anderen Seite habe der Kreis diese extreme Situation bisher wirklich ordentlich gemeistert. Sehr schnell habe die Verwaltung einen Einsatzstab gebildet, der die Koordination im Landkreis übernommen hat.

Schnelle Entscheidungen bei der Notfallbetreuung von Kindern

Deutlich sei dies zum Beispiel bei der Notfallbetreuung der Kinder geworden. Anders als in anderen Kreisen sei diese Aufgabe in Oberhavel zentral von der Kreisverwaltung übernommen worden. Damit habe man sehr viel drohenden Ärger aus den Kitas herausnehmen können. Schnell sei entscheiden worden, wer Anspruch auf Betreuung hat. In Spitzenzeiten seien rund 100 Mitarbeiter der Verwaltung allein in diesem Bereich eingesetzt gewesen. Noch innerhalb der ersten Corona-Woche hätten die entsprechenden Entscheidungen tagesaktuell, also innerhalb von 24 Stunden getroffen werden können.

Ludger Weskamp sprach auf der Terrasse des Cafés Glasklar in Neuglobsow darüber, wie der Landkreis Oberhavel die vergangenen Corona-Monate seiner Meinung nach gemeistert hat. Quelle: Bert Wittke

Eine wichtige Aufgabe sei das Beschaffen von Schutzbekleidung und Desinfektionsmitteln gewesen. Der Kreis habe aufgrund sofort zu Tage tretender Engpässe schnell versucht, auf eigene Faust Ressourcen zu erschließen. Bei Desinfektionsmitteln sei dies gut gelungen. Man habe früh 5000 Liter davon besorgen können. Sehr viel schwieriger sei die Situation bei Schutzbekleidung gewesen, zumal sehr viele unseriöse Anbieter im Internet unterwegs gewesen seien und Vorkasse verlangt hätten. „Zum Glück haben wir alles an Schutzkleidung bekommen, was bestellt war“, sagte Ludger Weskamp. „Aber es hat teilweise lange gedauert.“ Folglich seien in den Krankenhäusern Engpässe aufgetreten. Ansonsten hätten aber in den Krankenhäusern des Kreises sehr schnell zusätzliche Kapazitäten für die Aufnahme von Covid19-Erkrankten geschaffen werden können, die zu jeder Zeit ausreichend gewesen seien. Es habe auch nie die Gefahr bestanden, dass in einem der Krankenhäuser plötzlich schlagartig eine Häufung von Coronaerkrankungen auftritt, wie das im Bergmann-Klinikum in Potsdam der Fall war. Der Landrat führte das auch darauf zurück, dass es in den Oberhavelkrankenhäusern eigene Hygieneteams gibt. Das habe sich als hilfreich erwiesen, weil auf diese Strukturen und deren Erfahrungen zurückgegriffen werden konnte.

Schule, Kitas, Pflege- und Altenheime keine Corona-Hotspots

Mit Genugtuung sei im Kreis registriert worden, dass weder Schulen und Kitas noch Alten- oder Pflegeheime bezüglich der Pandemie zu Corona-Hotspots geworden sind. Aktuell 337 Corona-Fälle in Oberhavel seien in Anbetracht der Tatsache, dass Oberhavel der Kreis mit den zweitmeisten Einwohnern in Brandenburg ist, eine vergleichsweise eher geringe Zahl. Und unter den neun Todesopfern, die es im Kreis bisher zu beklagen gibt, seien etliche Personen mit Vorerkrankungen gewesen.

Die Zahl von Infizierten in Gemeinschaftsunterkünften, so der Landrat, sei bisher ebenfalls eher gering. Mit Ausnahme von Hennigsdorf, wo eine ganze Einrichtung unter Quarantäne gestellt werden musste, hätten die registrierten Fälle jeweils innerhalb der jeweiligen Einrichtung isoliert werden können. Die lange Quarantänezeit in Hennigsdorf habe ihre Ursache auch darin, dass sich dort Menschen geweigert hätten, die Unterkunft zu verlassen.

Im Café und Bio-Laden im Stechlinseecenter schaute sich der Landrat die Verkaufsangebote an – und nahm selbstgekochte Marmelade mit. Quelle: Bert Wittke

Sehr viel Lob spendete Ludger Weskamp dem siebenköpfigen Team des Cafés Glasklar um Susanne Ludwig. Das Café war mit Ausbruch der Pandemie schnell zu einem Bio-Laden umfunktioniert worden, wo den Einheimischen und Gästen sehr viel wichtige und gute Produkte angeboten wurden. Diese reichen von Brot und Brötchen über selbst gebackenen Kuchen und Kaffeespezialitäten bis hin zu Obst, Gemüse, belegten Brötchen und Burgern. Als kleines Dankeschön überreichte der Landrat Susanne Ludwig ein Bild des Dagowsees von Kerstin Wüstenhofer, einer Künstlerin aus dem Landkreis Oberhavel.

Von Bert Wittke