Sonne und Gesichter strahlen beim Erntedankfest um die Wette

Liebenwalde

Nicht nur die Sonne – auch die Gesichter von Klein und Groß strahlten um die Wette. Liebenwalde und die Ortsteile der Stadt feierten am Sonntag Erntedankfest. Okay, für diese Festivität ist es zwar fast schon ein bisschen zu spät, das tat der Stimmung aber keinerlei Abbruch. Im Gegenteil!

Celina (l.) und Yosie haben sich auf einem der Umzugswagen gemütlich gemacht. Quelle: Bert Wittke

Beflügelt von dem herrlichen Wetter rollten dieses Mal ganz besonders viele Wagen im Festumzug von der Bahnhofstraße über die Bundesstraße 167 bis hin zum Marktplatz. Unter den Umzugsteilnehmer waren auch die elfjährige Celina und die zehnjährige Yosie. Die beiden Mädchen hatten es sich hoch oben auf einem historischen Leiterwagen bequem gemacht und thronten dort zwischen allerlei Gemüsesorten. Es dauerte gart nicht lange, da hatten die Mädchen ein paar Möhren entdeckt und ließen es sich während des Umzugs schon mal genüsslich schmecken.

Ein langer und bunter Festumzug führte am Sonntag anlässlich des Erntedankfestes in Liebenwalde von der Bahnhofstraße über die Bundesstraße 167 bis zum Marktplatz. Klein und Groß hatten die Wagen mit viel Mühe und Liebe prächtig herausgeschmückt. Begleitet wurde der Umzug von einer herrlichen Herbstsonne.

„Etwa drei bis vier Stunden haben wir am Sonnabend gebraucht, um unseren Wagen zu schmücken“, berichtet Sabine Bohm. Sie war am Sonntag mit einigen Mädchen und Jungen sowie Mitstreitern des Kinder- und Jugendhauses „Lebensträume“ von Hammer nach Liebenwalde gekommen, um am Umzug teilzunehmen und bei der Feier rund um das Liebenwalder Gotteshaus dabei zu sein.

Wieder mit einem eigenen Wagen beim Ernteumzug dabei: die Flugzeug-Modellbauer aus Neuholland. Quelle: Bert Wittke

Ebenfalls schon viele Jahre dabei sind die Flugzeug-Modellbauer aus Neuholland. Auch ihr Wagen war mit allerlei Obst, Gemüse – und was die Natur in diesen Tagen sonst noch so hergibt – sehr bunt fantasievoll geschmückt. Bei diesem Anblick nahmen die Auto- und Motorradfahrer lächelnd in kauf, dass sie für den Umzug ein paar Minuten auf der B 167 stoppen mussten.

Von Bert Wittke