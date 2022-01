Zabelsdorf

Vier lange Jahre liegen hinter den Zabelsdorfern Gemeindegliedern – vier Jahre der Einschränkungen. So lange dauerten die Sanierungsarbeiten an ihrer Kirche, der evangelischen Sophienkirche. Turm, Schiff, Fassade sind saniert, modernisiert, instandgesetzt oder gestrichen worden. Eine Zeit der Entbehrungen. Jetzt steht das gute Stück da und kann nicht (richtig) genutzt werden.

Noch kein Nachholtermin

Für den ersten Advent war die Indienststellung geplant – doch drei Tage vorher wurden alle Feierlichkeiten abgeblasen. Die verzwickte Corona-Situation. Das Ansteckungsrisiko war den Mitgliedern des Gemeindekirchenrates und Pfarrerin Anne Lauschus zu groß. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht“, sagt Reinhard Pötzsch, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates (GKR). „Den bislang letzten Gottesdienst feierten wir Heiligabend – vor der Kirche. Das hatten wir ja schon ein Jahr zuvor trainiert. So eine Christvesper ist im Lichte der Fackeln und Kerzen sowie unterm Sternenhimmel anders, aber auch sehr schön.“

Zabelsdorf begrüßt gern Gäste – natürlich auch in der Kirche. Quelle: Martina Burghardt

Auch wenn die große Sause bislang ausblieb, sind die Zabelsdorfer froh über ihr neues Prunkstück. Marianne Dorau vom GKR: „Die Kirche ist wirklich schön geworden.“ In den ersten beiden Jahren der Bauarbeiten konnte die Kirche noch genutzt werden. Es war die Zeit, als der Turm komplett saniert wurde. Das Dach musste erneuert werden, die Dachbalken auch. Und der Turm wurde neu bekrönt. Ein Fortschritt ist die moderne Uhr (die alte musste jede Woche per Hand aufgezogen werden): Sie funktioniert nun automatisch. „Wir haben sie so programmiert, dass sie jeden Tag um 19 Uhr läutet, sozusagen zum Feierabend“, sagt Harry Hartmann, ebenfalls Mitglied des Gemeindekirchenrates. Und Silvester um 0 Uhr ist sie auch zu hören. Wenn mit Hilfe der Glocke zu den Gottesdiensten gerufen wird, drückt jemand per Hand das Knöpfchen.

Blitz schlägt in den Turm ein

Gerade als die Bauarbeiten am Turm beendet und das Baugerüst schon abgebaut waren, gab es für die Zabelsdorfer einen herben Rückschlag: Der Blitz schlug in den Turm ein. Es war ein Kugelblitz. „Das kann sich keiner vorstellen. Der Blitz schlug von der Straßenseite aus in den Turm ein. Er schob Steine aus dem Mauerwerk regelrecht hinaus, manche landeten neben der Kirche auf der Erde“, erinnert sich Harry Hartmann. Die Elektrik sei zerstört worden. Diese Schäden mussten anschließend beseitigt werden. Zeitverzug.

Blick in das Gotteshaus. von Zabelsdorf Quelle: Stefan Blumberg

Mit dem Beginn des zweiten Bauabschnittes (Kirchenschiff) vor etwa zwei Jahren – es war der bis dahin letzte Weihnachtsgottesdienst – verabschiedeten sich die Gemeindeglieder für lange Zeit von ihrer Kirche. Die durften sie aus Sicherheitsgründen nicht mehr betreten. Deshalb fanden die Gottesdienste entweder unter freiem Himmel, im Gemeinderaum oder einer Nachbarkirche statt. „Wir hatten meistens Glück mit dem Wetter. Es hat draußen sehr viel Spaß gemacht“, sagt Marianne Dorau. Nachdem die Reparaturen und Verschönerungsarbeiten im Kirchenschiff gemacht, der letzte Pinselstrich gesetzt, der Mörtel verbaut, die Elektroleitungen verlegt, der Stuck ausgebessert, der Sims hergerichtet und der Sockel in den Urzustand gebracht sind, warten die Gläubigen der Region auf eine Rückkehr in ihre Sophienkirche.

Indienstnahme möglichst noch vor Ostern

„Es gibt noch keinen Termin für eine feierliche Indienstnahme. Die Corona-Lage lässt das leider nicht zu. Aber wir wollen versuchen, so schnell wie möglich einen passenden Tag zu finden – eigentlich sollte es noch vor Ostern sein. Denn so lange möchten wir ungern warten“, so Reinhard Pötzsch, der im Gegenzug aber auch klarstellt, dass es keine Feier unter einer 2Gplus-Regel geben soll. „Wenn schon eine Kirchenfeier, dann richtig Kirche.“ Gedankt werden solle in jedem Fall den Bauleuten, Projektanten, Baubetreuern, Denkmalpflegern, Denkmalschützern, Restauratoren und Spendern für ihren Einsatz. Die Zabelsdorfer sehen die Rückkehr in ihre Kirche als einen Neuanfang an, auch wenn es im Schiff noch so manchen Anstrich geben soll (Empore, Altar, Bänke).

Pfarrerin Anne Lauschus, erst seit knapp zwei Jahren im Dienst , freut sich insbesondere darüber, „dass die Zabelsdorfer diese Sanierung unbedingt wollten und deshalb hervorragend mitgezogen haben“. Die Dorfmitte, der Kirchplatz, würde jetzt wieder ganz anders wahrgenommen werden.

Insgesamt kostete die Sanierung 524 000 Euro. Die Hälfte davon stammte etwa aus staatlichen Töpfen. Bemerkenswert ist die Summe der Spenden von 28 348,98 Euro.

Von Stefan Blumberg