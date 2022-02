Soziales Projekt: Jonas Deusser verschickt 2000 E-Mails für seinen großen Traum

Oberhavel

Selbstbewusst, ehrgeizig, motiviert und voller Elan – wenn man mit Jonas Deusser ins Gespräch kommt, merkt man sehr schnell – da brennt einer für seine Sache und hat ein klares Ziel vor Augen. Der 28-jährige gebürtige Hesse möchte einem sozialen Projekt ein Zuhause geben, in dem Jugendliche und ältere Menschen gemeinsam unter einem Dach zusammengeführt werden. Um diesem Projekt Leben einzuhauchen, ist der Sozialarbeiter auf der Suche nach einem geeigneten Objekt im Land Brandenburg.

Sozialarbeiter Jonas Deußer sucht geeignetes Objekt

„Ich habe seit September über 2000 E-Mails an Kommunen, Stadtverwaltungen, Gemeinden und Kreisverwaltungen versendet, um für mein Projekt zu werben“, berichtet Deusser im MAZ-Gespräch. Deusser stellt dabei sein Projekt vor und wirbt um Mithilfe, bisher mit überschaubarem Erfolg. „Ich habe rund 30 Einladungen erhalten und dabei viele gute Gespräche geführt. Richtig Konkretes ist aber leider noch nicht dabei herausgekommen.“ Doch was hat der 28-Jährige genau vor? „Ich suche ein passendes Objekt, wie zum Beispiel einen stillgelegten Hof, eine alte Schule oder ein großes leerstehendes Haus. Dort möchte ich dann Appartements für ältere Menschen errichten, die dort selbstständig leben können. Am Tage sollen dann Jugendhilfemaßnahmen durchgeführt werden, wo Jugendliche mit den älteren Menschen in Kontakt kommen. Quasi Jugendarbeit trifft betreutes Wohnen im Alter.“

Sozialarbeiter Jonas Deusser. Quelle: Enrico Kugler

Die Finanzierung würde über einen gemeinnützigen Verein laufen, der gerade in Gründung ist. Ziel ist es, dort auch Fördergelder mit einfließen zu lassen. „In den Gesprächen mit den Kommunen, Städten, Gemeinden oder Kreisverwaltungen geht es darum, ob es geeignete Flächen gibt, die mir der Eigentümer vermietet, verpachtet oder verkauft. Leider sind geeignete Immobilien einfach rar, aber dennoch bin ich sehr guter Dinge, meinen Lebenstraum erfüllen zu können.“

Jonas Deusser: Über Umwege zum Traumberuf

Und der 28-Jährige hat in seinem Leben schon bewiesen, dass er nicht immer den einfachen Weg sucht oder geht. Aufgewachsen auf einem Bauernhof in einem kleinen Dorf nahe Limburg in Hessen, lernte Jonas Deusser schnell, was es heißt mit anzupacken. Nach der zehnten Klasse entschied er sich dann zu einer Lehre als Industriemechaniker. „Ich habe aber schnell gemerkt, dass dies eigentlich nicht wirklich das ist, was ich will. Ich wollte schon damals lieber mit Menschen zusammenarbeiten als mit Maschinen.“

Sozialarbeiter Jonas Deusser. Quelle: Enrico Kugler

So machte Deusser neben seiner Ausbildung an einer Abendschule noch sein Abitur. 2013 verließ er nach abgeschlossener Lehre und abgeschlossenem Abitur seine heimatlichen Gefilde und zog nach Dresden. „Mein Plan war eigentlich dort zu studieren, leider hat dies nicht geklappt. Ich arbeitete dann dort bei der Lebenshilfe und dort vorrangig mit behinderten Menschen, was mich sehr geprägt hat“, erinnert sich Deusser. Ein Studium sollte der damals 22-Jährige dennoch beginnen, allerdings in Berlin. „Ich habe soziale Arbeit studiert und mein Studium 2020 erfolgreich abgeschlossen. Anschließend habe ich als Sozialarbeiter im Bereich der Jugend- und Familienhilfe in Berlin-Marzahn und Hellersdorf gearbeitet, bis in den September des Vorjahres hinein.“ Dann vereinbarte Jonas Deusser mit seinem Arbeitgeber sein Arbeitsverhältnis vorübergehend ruhen zu lassen, um sich voll und ganz auf sein Projekt „Jugendarbeit trifft betreutes Wohnen im Alter“ zu konzentrieren.

Familiärer Schicksalsschlag weckt Berufswunsch

In seinem Kopf hat Jonas Deusser diesen Plan bereits seit vier Jahren. „Damals hatte mein Opa einen Schlaganfall und ich habe ihn gepflegt. Er wollte auf keinen Fall in ein Pflegeheim. So hatte er viel Kontakt auch mit Jugendlichen und das hat ihm enorm geholfen. Im Endeffekt war es für meinen Opa – aber auch für die Jugendlichen eine Win-Win-Situation, denn die Jugendlichen konnten so viel von seinem reichen Erfahrungsschatz lernen.“ Um seine Pläne umzusetzen, hat Jonas Deusser alle Bürgermeister, Kreisverwaltungen und Pfarrgemeinden in Brandenburg angeschrieben. „Aus dem Landkreis Oberhavel gab es leider noch keinerlei Rückmeldungen, aber ich gebe nicht auf und werde weiter am Ball bleiben.“

Trotz aller Widrigkeiten: Jonas Deusser hält an Umsetzung fest

Dabei lässt sich Jonas Deusser auch nicht davon abhalten, wenn ihm Verwaltungsmitarbeiter etwas Wind aus den Segeln nehmen. „Es wird mir immer wieder gesagt, dass dieses Projekt nur schwer umsetzbar ist und ich es doch lassen soll. Vor allem, weil es scheinbar keine geeigneten Immobilien gibt. Aber ich lasse mich davon nicht entmutigen.“ Bis April ist Jonas Deusser jetzt noch freigestellt bei seinem Arbeitgeber, bis dahin hofft der 28-Jährige, seinem Ziel einen Schritt näherzukommen und eine geeignete Fläche für sein soziales Projekt gefunden zu haben.

Weitere Informationen gibt es unter www.sonaysozialesleben.de oder per Mail an jonas.deusser@sonaysozialesleben.de

Von Knut Hagedorn