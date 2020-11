Sozialpsychiatrischer Dienst: Beratungen vorerst nur noch telefonisch

Oberhavel

Aufgrund der Coronapandemie ist der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes Oberhavel bis einschließlich zum 3. Januar 2021 ausschließlich telefonisch zu erreichen. Die Sozialpsychiatrischen Sprechstunden und individuelle Beratungstermine müssen vorerst leider entfallen. Auch die Sprechzeiten der Frühförderstelle müssen vorerst ausgesetzt werden.

Zu den bekannten Dienstzeiten ist der Sozialpsychiatrische Dienst aber weiterhin telefonisch zu erreichen. Die Rufnummer lautet: 03301/601 37 97. Die Sprechzeiten sind dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr.

Anzeige

Außerhalb der Dienstzeiten und am Wochenende können Betroffene in Gefährdungssituationen den Rettungsdienst kontaktieren. Für Rat- und Hilfesuchende hat der Landkreis Oberhavel außerdem auf seiner Webseite eine umfangreiche Übersicht an Seelsorge- und Beratungs-Hotlines zusammengestellt. Diese ist zu finden unter www.oberhavel.de/coronavirus in der Rubrik „Wichtige Telefonnummern und Internetseiten“.

Von MAZonline