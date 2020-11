Sparkasse vergibt 94.000 Euro Fördermittel an Vereine – symbolischer Akt in Staffelde

Staffelde

Auch in Zeiten des Coronavirus vergibt die Mittelbrandenburgische Sparkasse ( MBS) im Landkreis Oberhavel wieder Fördermittel an Vereine in der Region. Diesmal sind es mehr als 94.000 Euro an 37 Vereine, Organisationen und Einrichtungen. „Ich freue mich, dass wir heute hier sein dürfen“, sagte Andreas Schulz, der Vorstandsvorsitzende der MBS, am Dienstagvormittag an der Staffelder Feuerwehr. Der dortige Förderverein gehört nämlich zu den Empfängern der Geldspenden.

Löschzugführer John Wehden. Quelle: Enrico Kugler

Zur Anschaffung von Abstützsystemen und für das Teamtraining zur Handhabung der Systeme bekommt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Staffelde/Groß-Ziethen 3000 Euro. Der Verein gibt das Geld dann weiter an die Mitglieder der Feuerwehr. „Ich freue mich ganz doll, dass wir euch wieder einen Wunsch erfüllen können“, sagte Elke Schwabe, die Vorsitzende des Fördervereins. „Wir müssen noch ein bisschen was zulegen, aber das ist eine tolle Summe“, sagte sie später im Gespräch mit der MAZ. „Wir sitzen ja regelmäßig im Vorstand zusammen und fragen nach, was gebraucht wird.“ Es folgte der Entschluss, sich bei der Sparkasse um Fördermittel zu bewerben.

Jetzt, im Herbst, tue es besonders weh, dass es wegen der Coronapandemie keine richtige Übergabe-Veranstaltung gebe, sagte Landrat Ludger Weskamp ( SPD). Es sei überlegt worden, wo man sich symbolisch treffen wolle, und die Wahl fiel auf Staffelde. „Ich weiß, dass die Stadt Kremmen viel, viel Geld in die Feuerwehr investiert“, so Weskamp weiter. Aber der eine oder andere Wunsch sei ja dennoch vorhanden.

Andreas Schulz von der MBS. Quelle: Enrico Kugler

Löschzugführer John Wehden erklärte, wofür das neue Abstützsystem gebraucht werde. Bei verunfallten Autos in Seitenlagen, könne das System eingesetzt werden, es vereinfache die Arbeit für die Feuerwehrleute. „Ich profitiere auch als Kamerad davon“, sagte Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU), der auch aktives Mitglied bei der Staffelder Feuerwehr ist. „Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass auch kleine Fördervereine profitieren können.“

Der Förderverein der Feuerwehr in Staffelde/Groß-Ziethen hat derzeit 52 Mitglieder. „Bis Ende des Jahres könnten wir die 60 erreicht haben“, sagte Elke Schwabe. Durch die Spendenaktion, bei der Geld für die Feuerwehrleute gesammelt wird, die einen Lkw-Führerschein machen wollen, sei wieder eine größere Aufmerksamkeit entstanden. So kamen bislang nicht nur etwa 7000 Euro zusammen, sondern es hätten sich auch neue Mitglieder gemeldet. „Die Menschen hier sind sehr mit der Feuerwehr verbunden.“

Übergabe in Staffelde. Quelle: Enrico Kugler

Der MBS-Vorstandsvorsitzende Andreas Schulz betonte am Dienstag: „Mit ihrem vielfältigen Engagement stärken die Vereine in Oberhavel auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft und ermöglichen es dadurch vielen Menschen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Wir sagen gerade in der jetzigen Zeit Danke dafür und wünschen dem Feuerwehrverein, aber auch den anderen 36 Vereinen, eine möglichst schnelle Rückkehr zu normalen Abläufen – im Interesse einer lebenswerten Region.“

Insgesamt hat die Mittelbrandenburgische Sparkasse in diesem Jahr 180.000 Euro an Vereine ausgeschüttet. Diese Vereine bekommen diesmal Geld:

Birkenwerder: Kommunale Galerie 47 e.V. – für die Durchführung der Kommunalen Galerie 47.

Birkenwerder: Förderverein Kulturpark Birkenwerder e.V. – für Events an der Kulturpumpe.

Fürstenberg: Förderverein Waldschule Zootzen e.V. – für das Projekt „Natur hautnah“.

Fürstenberg: Motorsportclub Fürstenberg e.V. im ADAC – für die Förderung der Motocrossbahn.

Gransee: Große für Kleine e.V. – für „Kleine Helden – macht stark! macht sicher!“.

Gransee: Tischtennis-Club Gransee 1998 e.V. – für die Unterstützung der Jugendarbeit.

Gransee: Schulförderverein „Pro Gymnasium“ Gransee e.V. – für die Teilnahme am Robotikwettbewerb Robocup Junior 2021.

Großwoltersdorf: Ritterverein Zernikow e.V. – für eine mittelalterliche Veranstaltung.

Hennigsdorf: DLRG Ortsgruppe Hennigsdorf e.V. – zum Kauf eines Motorrettungsbootes.

Hennigsdorf: PuR gemeinnützige Projekt- und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft mbH – für die Vereinsarbeit.

Hennigsdorf: Behindertensportverein Oberhavel e.V. – für das Projekt „Wir starten durch“.

Hohen Neuendorf: SG Hohen Neuendorf e.V. – für das Sportfest „Klein ganz groß“, Laser-Run und Trainingslager.

Leegebruch: SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. – für überdachte Auswechselbänke.

Leegebruch: Elterninitiative Selbsthilfe e.V. – für die Ausrüstung für den „Waldtag“.

Liebenwalde: Liebenwalder Heimat- und Geschichtsverein e.V. – für ein individualisiertes Pixi-Buch „Museum“.

Lindow: Lindower SV Grün-Weiß e.V. – für den Aufbau eines Volleyballzentrums in Gransee.

Löwenberger Land: Evangelische Kirchengemeinde Löwenberg – für die Orgelsanierung in der Kirche Löwenberg, Erneuerung Elektroanlage.

Löwenberger Land: Männerchor „ Concordia“ 1861 Teschendorf e.V. – für die Chormusik.

Löwenberger Land: Förderverein der Libertasschule e.V. – für Gewaltpräventionsschulungen und die AG Imkern.

Kremmen: Förderverein Freiwillige Feuerwehr Staffelde/Groß-Ziethen e.V. – zur Anschaffung von Abstützsystemen .

Mühlenbecker Land: Freunde der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Mühlenbeck e.V. – für eine Musikanlage.

Oberkrämer: SG Grün-Weiß Bärenklau e.V. – für einen beleuchteten Schaukasten.

Oranienburg: Eltern helfen Eltern – für eine Ferienfahrt, Lichtgestaltung im Entspannungsraum.

Oranienburg: Oberhavel-Hospiz e.V. – für die Förderung der ehrenamtlichen Hospizarbeit sowie der Trauerarbeit.

Oranienburg: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. – für die Projektwoche „Layout eines Logos“.

Oranienburg: Kulturverein Alte Mosterei Eden e.V. – für das Musikpicknick 2021.

Oranienburg: Blasmusikverein Oranienburg e.V. – für eine neue Internetseite.

Oranienburg: Förderverein der Linden-Schule Oranienburg e.V. – für den 16. deutsch-polnischen Schüleraustausch.

Oranienburg: Kreisfeuerwehrverband Oberhavel e.V. – für die Partnerschaftspflege der Feuerwehrverbände Biala Podlaska, Siedlce.

Oranienburg: TuS 1896 Sachsenhausen e.V. – für eine Rasen- und Laubkehrmaschine.

Oranienburg: DLRG Ortsgruppe Oranienburg e.V. – für ein Übungsphantom und die Sanitätsausbildung.

Zehdenick: Lebenshilfe für geistig Behinderte Oberhavel Nord e.V. - für die Anschaffung eines Tipis und einer Hängematte für die Integrationskita „Kunterbunt“.

Zehdenick: Sportverein Zehdenick 1920 e.V. – zur Anschaffung von zwei Stadion-Großfeldtoren.

Zehdenick: Mildenberger Technik- und Schlepperfreunde e.V. – für die Instandhaltung alter und historischer Technik.

Zehdenick: SG Mildenberg 23 e.V. – zur Anschaffung von Kindertoren und Trainingsmaterialien.

Zehdenick: Evangelische Kirchengemeinde Zehdenick – für die Sicherung und Restaurierung.

Von Robert Tiesler