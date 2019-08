Neun Kandidaten, neun Leser: Am 21. August, 17.30 Uhr, veranstaltet die MAZ im Kundencenter (Mittelstraße 15) ein Speeddating. 120 Sekunden lang hat jeder Leser die Chance, jeden Kandidaten auszufragen. Sie können dabei sein: Anmeldungen bitte per Mail an Oranienburg@maz-online.de