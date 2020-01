Pankow/Mühlenbeck

Autofahrer auf dem nördlichen Berliner Ring müssen sich an diesem Wochenende auf Umleitungen und Sperrungen rund um das Dreieck Pankow einstellen. Wegen eines Brückenabrisses ist ab Freitag, (17. Januar 2020), 22 Uhr, die Autobahn 10 zwischen den Dreiecken Barnim und Pankow in Richtung Hamburg und Rostock nicht befahrbar, wie die Havellandautobahn mitteilt. Die Sperrung soll bis Montagmorgen (20. Januar 2020), 5 Uhr andauern.

Der Verkehr wird von der A11-Anschlussstelle Wandlitz über Bundes- und Landstraßen zur A 10 nach Mühlenbeck umgeleitet. In der Gegenrichtung ist die A 10 zeitgleich nur direkt im Dreieck Pankow gesperrt. Autofahrer müssen dort auf die A 114 abfahren, bis zur Anschlussstelle Schönlinder Straße. Dann geht es dann in der Gegenrichtung zurück, um wieder auf die A10 in Richtung Osten zu gelangen. Die A114 ist stadtauswärts von den Sperrungen nicht betroffen.

Die A 10 und A 24 zwischen Pankow und Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Fernstraßen rund um die Hauptstadt. Sie sollen bis 2022 bei laufendem Verkehr erneuert werden. Die Havellandautobahn hat im Auftrag des Bundes das Öffentlich-private-Partnerschaft-Vorhaben im Umfang von 1,4 Milliarden Euro übernommen.

Von MAZonline