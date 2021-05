Spezialist aus Birkenwerder berät betroffene Patienten zum Schmerzaktionstag am 1. Juni

Birkenwerder

„23 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter chronischen Schmerzen“, sagt Sven Sommer. Der 44-Jährige muss es wissen: Er ist Facharzt für Anästhesiologie, spezielle Schmerztherapie sowie Intensiv- und Notfallmedizin und leitet das medizinische Versorgungszentrum (MVZ) für Schmerztherapie an der Asklepios-Klinik in Birkenwerder. Ob Schmerzen durch Migräne, Gelenkerkrankungen, Rheuma oder infolge einer Operation – fast ein Viertel der Betroffenen sei im Alltag beeinträchtigt und 2,2 Millionen litten so stark unter Dauerschmerz, dass sie mit psychischen Beeinträchtigungen zu kämpfen hätten. Die Versorgung sei jedoch lückenhaft. Viele wüssten gar nicht, dass es darauf spezialisierte Mediziner gibt, so Sommer. Um dem mit Informationen zu begegnen, beteilige er sich am bundesweiten“ Aktionstag gegen den Schmerz“, der am 1. Juni zum zehnten Mal veranstaltet wird. Er selbst sitze als einer der Spezialisten am Telefon. Die kostenfreie zentrale Hotline sei von 9 bis 18 Uhr unter 0800/1818120 geschaltet.

Ein Oberarzt habe ihn für dieses Gebiet begeistert, „sodass ich nichts anderes mehr machen wollte“, sagt Sven Sommer. Die Akutmedizin zeige immer schnelle Effekte, sei aber auch viel unpersönlicher. In der Schmerzmedizin komme er den Menschen viel näher. „Es gibt nichts Schöneres, als jemanden in seiner positiven Entwicklung begleiten und helfen zu können.“

Schmerztherapeut Dr. med Sven Sommer in den Behandlungsräumen in Birkenwerder. Quelle: Helge Treichel

Sommer bezeichnet sich selbst als „Kind der Akutmedizin“. Was dort jedoch häufig fehle, sei „der Blick auf den ganzen Menschen“, sagt er. Dieser Ansatz werde in seinem Fachgebiet gewählt: In die umfangreiche Schmerzanamnese würden zum Beispiel auch Aspekte der Familie und der Umwelt einbezogen. Im Fokus stünden Gespräche und eine medikamentöse Therapie, wobei bevorzugt auf pflanzliche Wirkstoffe zurückgegriffen werde. Wichtig sei eine schnellstmögliche Behandlung. Denn Schmerz hinterlasse auf Dauer einen deutlichen Fingerabdruck im Nervensystem. Nicht zuletzt auch die Corona-Pandemie habe viele Menschen jedoch zögern lassen, sich zeitnah helfen zu lassen.

Von Helge Treichel