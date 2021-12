Spiel und Spaß im Ferienlager am Großen Stechlin bei Neuglobsow

Oberhavel/Neuglobsow

Der Fachbereich Jugend des Landkreises Oberhavel blickt optimistisch ins Jahr 2022 und organisiert wieder für die Oberhaveler Kinder Ferienfreizeiten im Kinder- und Jugendzentrum Neuglobsow. Unter der Voraussetzung, dass die Ferienaktionen trotz Corona stattfinden dürfen, stehen wieder attraktive Angebote zur Auswahl. „Wir hoffen, dass die traditionsreichen Freizeiten in dem Ferienlager am Stechlinsee auch schon zu Ostern und dann im Sommer wieder stattfinden können“, sagt die Leiterin des Fachbereichs Jugend, Kirstin Fussan. Wer die Ferien-Angebote nutzen möchte, der sollte sich gleich Anfang Januar dafür anmelden, denn sie sind äußerst beliebt.

Neptunfest und Schnuppertauchen

Die Reisen führen ins Kinder - und Jugendzentrum Neuglobsow, gelegen am Großen Stechlin. Untergebracht sind die Kinder in gemütlichen Bungalows mit je vier bis sechs Betten, eigenem Bad mit Dusche und WC sowie einem kleinen Gemeinschaftsraum. Höhepunkte sind das Neptunfest, das Schnuppertauchen, das Bergfest und die Traumhochzeit. Auf Fernsehen, Smartphone und Videospiele wird bewusst verzichtet. Der umliegende Wald bietet sich ideal für Geländespiele an und der See lädt zum Baden und Schwimmen ein. Auch der zur Einrichtung gehörende Kinder- und Jugendzeltplatz wird Ausgangspunkt für Abenteuer sein.

Für die Durchführung der Ferienfreizeiten sucht der Fachbereich Jugend engagierte Betreuerinnen und Betreuer sowie Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer. Sie sollten zwischen 18 und 40 Jahren alt sein und einen Erste-Hilfe-Lehrgang erfolgreich absolviert haben. Eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer ist willkommen, jedoch keine Voraussetzung. Wer Interesse hat, richtet seine Bewerbung bis zum 18.März an: Landkreis Oberhavel Fachbereich Jugend/Jugendförderung Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg. Ansprechpartnerin ist Angelique Mohr, Telefon: 03301/ 601-408, E-Mail: angelique.mohr@oberhavel.de. Die Durchgänge: 19.4 bis 23.4. (Ostern); 11.7. bis 20.7.; 3.7. bis 1.8. und 4.8. bis 13.8.2022.

Von MAZonline