Spielort an der Granseer Stadtkirche: Risse im Holz werden geprüft

„Was hat sich die Verwaltung denn da wieder ausgedacht?“ Diese Frage war in den vergangenen Tagen schon hin und wieder mal in Gransee zu hören. Sie bezieht sich auf den Platz hinter der Stadtkirche St. Marien. Dort ist nach Fertigstellung der Kirchgasse Anfang des Jahres ein ganz neuartiger Aufenthaltsort entstanden. Er besteht aus mehreren Holzelementen, auf den es sich wunderbar balancieren lässt. Zugleich kann man dort aber auch einfach nur sitzen und eine kleine Pause einlegen. Einfach mal verschnaufen von einem Rundgang durch den historischen Stadtkern und entlang der Stadtmauer, die als eine von wenigen in Deutschland noch fast komplett erhalten ist.

Doch die Freude bei einigen Leuten ist getrübt, denn wie sich zeigt, hat das Eichenholz, aus denen die Balancierelemente hergestellt hat Risse. Was nun? Ist da etwas nicht korrekt gearbeitet worden? Womöglich gepfuscht?

Die Risse im Holz sind nicht zu übersehen. Die Frage ist, ob die Elemente deshalb ausgetauscht werden müssen. Quelle: Bert Wittke

„Die Risse sind natürlich auch uns nicht verborgen geblieben“, sagt Nico Zehmke. Nach Auskunft des Fachbereichsleiters des Amtes Gransee und Gemeinden werde der Zustand der Holzelemente derzeit vom zuständigen Bauingenieur sowie der Baufirma geprüft. Der Ausgang sei noch offen. Unabhängig davon sei das Gerät vom Tüv abgenommen und könne bededenkenlos genutzt werden. Im übrigen handele es sich bei der Anlage nicht um einen Spielplatz, sondern um einen Spielort und der sei zudem auch keine Erfindung der Verwaltung. Es sei der ausdrückliche Wunsch der Bürgerinnen und Bürger gewesen, mit einer solchen Anlage die Aufenthaltsqualität dieses Ortes zu verbessern und kleinen sowie auch großen Leuten dort eine Anregung zu kreativer Beschäftigung zu geben.

Die Nähe zum Denkmal Kirche hätte keinen Bau eines Spielplatzes dort zugelassen. Quelle: Bert Wittke

„Dass auf dem kommunalen Gelände am Kirchplatz kein Spielplatz entstehen konnte, war allen zuvor bewusst“, unterstreicht Nico Zehmke. Das verbiete der Respekt vor der Kirche. Die Denkmalschützer hätten sich stets gegen einen Spielplatz an dieser Stelle gesträubt. Der Verweilort, der jetzt dort entstanden ist, sei dagegen genehmigungsfähig gewesen. Was Spielplätze betrifft, verfüge die Stadt Gransee seit dem Jahr 2015 über ein Spielplatzkonzept, das auch konsequent umgesetzt werde.

Holz ist ein sehr lebendiger Baustoff

„Holz ist ein lebendiger Baustoff, der arbeitet und sich durch Witterungseinflüsse verändert“, gibt Carmen Tasch, in der Bauverwaltung des Amtes für den Bereich Hoch- und Tiefbau zuständig, zu bedenken. Zugleich sei es eine Vorgabe gewesen, für das Projekt natürliche Baustoffe zu verwenden. Inwieweit das Holz reißen dürfe und ob beim Zuschneiden womöglich andere Stücke eines Stammes hätten ausgewählt werden müssen, werde nun geklärt. Natürlich sei man darauf bedacht, dass die Anlage in Ordnung ist und möglichst lange hält. Schließlich seien für das Gesamtprojekt mit benachbarter Sitzbank und dem Fallschutz entlang der Holzelemente rund 31 000 Euro ausgegeben worden.

