Mit Greifer und Harke gegen das Oranienburger Müllproblem

Oranienburg

Servietten und Alufolie wehten am Sonntagmittag über den Spielplatz in der Oranienburger Schulstraße. Ein leider sehr gewohntes Bild für viele Oranienburger. Das zu ändern hatte sich eine Gruppe Oranienburger auf die Fahnen geschrieben und traf sich am Sonntag um 12 Uhr an drei verschiedenen Spielplätzen im Stadtgebiet, um dem Müll den Kampf anzusagen. Organisiert wurde die Aktion von den Admins der Facebookgruppe „Unser Oranienburg“. „Viele haben sich in der Gruppe über das Müllproblem beschwert. Wir wollten nicht nur reden, wir wollten handeln“, waren sich die drei Admins Martin Haugk (33), Patrick Rzepio (32) und Benjamin Goepel (33) einig.

Ab 12 Uhr werden die Harken geschwungen

Am ersten Treffpunkt in der Schulstraße waren Jörg und Constanze Haid die ersten Helfer. „Wir haben über die Facebookgruppe von der Aktion erfahren und waren mit die Ersten, die sich angemeldet haben“, erzählte Constanze Haid. Beide empfinden die Müllsituation in Oranienburg als katastrophal. „Und das nicht nur auf den Spielplätzen“, ergänzte sie. Als nächster traf Heiner Klemp in der Schulstraße ein. „Ich finde es gut wenn sich die Leute so für etwas einsetzen und habe mich daher schon frühzeitig für die Aktion angemeldet“, begründete er seine Teilnahme. Auch Björn Lüttmann (Landtagsabgeordneter) nahm an der Reinigungsaktion teil. Auch er schätzte das Engagement der Oranienburger. Pünktlich um 12 griffen dann alle Beteiligten unter Leitung von Benjamin Goepel zu Müllgreifer und Harke und reinigten den Spielplatz von herumliegenden Unrat.

Am Spielplatz in der Schulstraße wirbelten neben Organisator Benjamin Goepel (r.) Auch Constanze und Jörg Haid (vorn) auch Björn Lüttmann (l.) und Heiner Klemp (m.) Quelle: Stefanie Fechner

Lebenshilfe rettet die Aktion

Zeitgleich startete die zweite Gruppe unter Leitung von Martin Haugk am Spielplatz Pferdeinsel. Hier engagierten sich gleich fünf Leute von der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. Oberhavel Süd. Unter Leitung von Melanie Mielsch, die zusammen mit Toni Aschersleben in Form einer Petition auch schon auf das Müllproblem aufmerksam gemacht hatte, nahmen unter anderem Jens Schmidt (43) und Carmen Müller (39) teil. „Wir haben beide schon häufiger an solchen Reinigungsaktionen teilgenommen, auch schon einmal zusammen mit dem Bürgermeister“, erzählte Carmen Müller. Und Jens Schmidt ergänzte: „ Oranienburg ist leider sehr dreckig geworden. Deswegen helfen wir heute hier mit.“

Die zweite Gruppe um Martin Haugk (4.v.l.) nahmen sich den Spielplatz an der Pferdeinsel, das "Blaue Wunder" und den Skaterpark vor. Quelle: Stefanie Fechner

Die dritte Gruppe startete mit Patrick Rzepio an der Spitze am Lehnitzsee. Unweit des Hafenrestaurants Lubea kümmerten sie sich um den Spielplatz und die Badestelle. Da die Gruppe dort schneller als erwartet fertig wurde entschlossen sie sich, noch den Bahnhofsvorplatz in Angriff zu nehmen. Dort sammelten sie vor allem Zigarettenstummel und aus den übervollen Mülleimern gefallenen Unrat auf.

Nach der Aktion ging es dann für die fleißigen Helfer zur Kaffeetante ins Oranienwerk. Hier bedankten sich die Organisatoren bei belegten Brötchen und Kaffee für das Engagement der Helfer und zogen ihr Fazit.

Organisatoren ziehen gemischtes Fazit

„Schade ist, dass wir von Seiten des Stadtbauhofs bis heute keine Reaktion auf unsere schriftliche Einladung bekommen haben. Der Müll wurde jetzt durch die Firma Blum aus Oranienburg auf deren eigene Kosten entsorgt“, erzählte Patrick Rzepio. Enttäuscht waren die drei Admins darüber dass von der „Fridays For Future“ Bewegung auch keinerlei Antwort erfolgte. „Ich finde das sehr schade, am Ende kämpfen wir ja alle für das gleiche Ziel“, zeigte sich Martin Haugk enttäuscht. Froh waren die drei indes über das Engagement der Lebenshilfe. „Ohne diese Unterstützung wäre die Aktion heute wohl ins Wasser gefallen“, erklärten sie sich einstimmig. Ob die Aktion in dieser Form wiederholt wird, ist noch nicht sicher. „Eigentlich sollte es ja nur ein symbolischer Akt an die Stadt Oranienburg sein, um den Handlungsbedarf aufzuzeigen“, erläuterte Benjamin Goepel. „Diejenigen die wirklich helfen und etwas bewegen wollten sitzen jetzt alle hier am Tisch“, fasste Martin Haugk die Aktion abschließend zusammen.

Von Stefanie Fechner