Spielplatzreinigungsaktion startet am Sonntag

Oranienburg

Am kommenden Sonntag findet die Spielplatzreinigungsaktion der Facebookgruppe „Unser Oranienburg“ statt. Insgesamt haben sich etwa 20 Leute für diesen Tag angemeldet. Ab 12 Uhr werden die Spielplätze an der Schulstraße (neben dem Döner), am Lehnitzsee ( Restaurant Lubea) und auf der Pferdeinsel gereinigt. Anstoß hatte eine Petition zur Müllsituation in Oranienburg und viele Beschwerden auf der Facebook-Seite gegeben.

Ein Zeichen gegen das Müllproblem in der Stadt

„Wir wollen die Leute aufwecken und das soziale Miteinander stärken“, sagen die Gruppenadmins Martin Haugk, Patrick Rzepio und Benjamin Goepel. Außerdem soll damit ein Zeichen an die Stadt Oranienburg gesetzt werden. „Wir wollen etwas bewirken“, sind sich die drei einig. Die Gruppe stellt blaue Säcke und Handschuhe für die Teilnehmer, Greifer und Harken müssen selbst mitgebracht werden. Im Anschluss gibt es noch ein kleines Dankeschön für die Teilnehmer. Wer sich noch spontan anmelden möchte, kann dies gern unter unser-oranienburg@gmx.de tun.

Von Stefanie Fechner