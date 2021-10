Oberhavel

Eigentlich hatten die 74 stimmberechtigten Delegierten, die zur jüngsten Mitgliederversammlung des Kreissportbundes (KSB) Oberhavel am 9. September erschienen waren, klare Vorgaben gemacht, was in der beschlossenen außerordentlichen Mitgliederversammlung auf die Tagesordnung soll. Diese wurde inzwischen für den 18. November dieses Jahres im Oranienwerk anberaumt. Die Einladung dafür, die dieser Tage an die gut 200 KSB-Mitgliedsvereine gerichtet wurde, stieß jedoch zum Teil auf großes Erstaunen. Die spärliche Tagesordnung umfasst lediglich fünf Punkte. Neben Begrüßung und Schlusswort sowie der Bestätigung des Tagungspräsidiums, dem Feststellen der Beschlussfähigkeit und der Vorstellung des Tagungsleiters wird allein die „Wahl des Vorstandes“ aufgeführt.

Zahlreiche Unterlagen in Einladung vermisst

Keine Rede vom Finanzplan 2021, den versprochenen Ergebnissen der Tiefenprüfung und den Anträgen der Mitgliedsvereine, die in der Septembersitzung zurückgestellt worden waren. Einzelne betrafen die Abwahl der drei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes. Gemeint sind der KSB-Vorsitzende Frank Müller, sein 1. Stellvertreter Manfred Hick sowie Kassenwart Burkhard Dietrich. Als Gründe werden genannt: „Amtsmissbrauch, Veruntreuung von Geldern, Verletzung der Grundregel der Buchführung, Verletzung der Auskunftspflicht, Hinderung der Mitwirkungspflicht.“

Frank Müller im März 2021 während eines Termins vor dem Arbeitsgericht in Neuruppin. Der KSB-Vorsitzende will hinschmeißen, falls auch die zweite Kündigung von KSB-Geschäftsführer Matthias Senger durch einen Gerichtsbeschluss scheitern sollte. Quelle: Marco Paetzel

Außerdem werden die mit der Einladung zugesagten Unterlagen vermisst – das Sitzungsprotokoll, der aktuelle Finanzplan sowie Abschlussrechnungen und Prüfberichte. Das wird unter anderem vom Vorstand des Sportbootclubs „Goldener Anker“ kritisiert. In einem Schreiben wandten sich die stellvertretende Vorsitzende Andrea Beez und Technikwart Kay Beez an die KSB-Vorstandsmitglieder und baten um Korrektur.

Ärger über „Alleingänge“

Dass sowohl die Einladung als auch die Tagesordnung „falsch“ seien, sagen auf MAZ-Nachfrage andere Mitglieder des KSB-Vorstandes – die 2. stellvertretende Vorsitzende Ines Sahr sowie Danny Funke, der als Vorsitzender der Kreissportjugend KSB-Vorstandsmitglied ist. Mehr noch: Sie hätten weder vom Termin etwas gewusst noch die Einladung überhaupt erhalten. Von der Vorstandsarbeit würden sie ausgeschlossen, sagt Funke mit Blick auch auf die Beisitzenden Katja und Maik Trölenberg. „Wir haben keine Einsicht in Unterlagen und keinen Zugang zum E-Mail-Postfach“, so Funke. Von der Einladung seien sie deshalb „völlig überrascht“ worden. Aus seiner Sicht sei die ganze Einladung deshalb „hinfällig“. Frank Müller missachte, was sowohl in der Mitgliederversammlung als auch in der jüngsten Vorstandssitzung beschlossen worden sei und bleibe bei seinen „Alleingängen“.

Neuwahl nur alle vier Jahre

Nach den Worten von Ines Sahr und Danny Funke sei der Tagesordnungspunkt „Wahl des Vorstandes“ schon deshalb falsch, weil die turnusgemäße Wahl laut KSB-Satzung erst im nächsten Jahr anstehe. Und um überhaupt neu wählen zu können, müssten Personen zunächst abgewählt werden oder von sich aus ihr Amt niederlegen. Das jedoch sei bislang nicht geschehen.

Ergänzung zu Tagesordnung angekündigt

KSB-Chef Frank Müller verteidigt die versendete Einladung auf MAZ-Nachfrage mit der mangelnden Zeit und den einzuhaltenden Fristen. Unterlagen wie das Protokoll und die Ergebnisse der Tiefenprüfung lägen noch nicht vor und würden nachgereicht, versprach Müller. Zudem handele es sich lediglich um eine „vorläufige Tagesordnung“. Auch hierfür kündigte Müller eine Ergänzung an.

Frank Müller will bei erneuter Niederlage hinschmeißen

Der KSB-Vorsitzende hat allerdings zunächst einen anderen Termin im Blick: Am 12. Oktober wird vor dem Arbeitsgericht in Neuruppin die Klage gegen die zweite Kündigung des bisherigen KSB-Geschäftsführers Matthias Senger verhandelt. Diese hatte der 49-jährige Hennigsdorfer vor Weihnachten zum 30. April dieses Jahres erhalten – nach einer inzwischen gerichtlich für unwirksam erklärten ersten Kündigung. Mit dem dort gesprochenen Urteil will Frank Müller sein eigenes Schicksal als KSB-Chef verknüpfen: „Sollten wir erneut kein Recht bekommen, werde ich aufhören“, sagte er der MAZ. Er mache die „Hetzkampagne“ gegen ihn und seine beiden Mitstreiter „dann nicht mehr mit“.

Von Helge Treichel