Sportförderung 2.0: Diese Vereine erhalten Gelder für die zweite Jahreshälfte

Oberhavel

Gleich zweimal jährlich schüttet der Landkreis Oberhavel Fördermittel aus, um Herzensprojekte der hiesigen Sportvereine zu unterstützen. So auch im Jahr 2021: In dieser Woche sind die Zuwendungsbescheide für die zweite Jahreshälfte an mehr als 40 Sportvereine per Post auf dem Weg.

Landkreis schüttet 55000 Euro an Fördergelder aus

Finanziell unterstützt werden mit den Geldern Projekte im Kinder- und Jugendsport ebenso wie Einzelprojekte der Vereine. Landrat Ludger Weskamp sagt: „Es ist gut, dass der Sportbetrieb jetzt überall wieder Fahrt aufnimmt. Die Menschen in Oberhavel – Erwachsene wie Kinder und Jugendliche – haben darauf lange verzichten müssen oder konnten ihrem Sport nur eingeschränkt nachgehen. Für diesen Neustart die besten Bedingungen zu schaffen, das unterstützen wir mit den Mitteln aus der Sportförderung sehr gerne!“ Insgesamt werden im zweiten Halbjahr 2021 durch den Landkreis 127 Projekte mit Fördermitteln in Höhe von mehr als 55 000 Euro unterstützt. Eingegangen waren sogar 138 Projektförderanträge mit einem Antragsvolumen von mehr als 60 000 Euro. Drei Anträge wurden zurückgezogen, acht Anträge sind nicht förderfähig oder waren nicht fristgerecht eingegangen. Dank der im Kreis zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden die beantragten Fördersummen zu 100 Prozent ausgezahlt. Auch für das kommende Jahr können wieder Anträge für die Sportförderung gestellt werden. Die Antragsfrist für Projekte im ersten Halbjahr 2022 endet am 31. Januar 2022.

Antragsfrist für 2022 läuft

Anträge für Projekte, die vor der Antragsfrist stattfinden – also im Zeitraum vom 1. bis 31. Januar – müssen unbedingt vor dem Projektbeginn gestellt werden. Anträge, die verspätet eingehen, können leider nicht berücksichtigt werden. Die Sportförderung können alle Sportvereine beantragen, deren Hauptsitz sich im Landkreis Oberhavel befindet und die Mitglied in einem Sportbund oder Sportfachverband sind. Die Projektförderung unterstützt unter anderem die Teilnahme an beziehungsweise die Ausrichtung von Wettkämpfen, Meisterschaften wie auch Qualifikationen und Trainingslagern. Auch Zuschüsse für Startgelder, Meldegebühren sowie Kampf- und Schiedsrichterkosten können beantragt werden. Ebenso stehen Gelder für die Förderung von Aus-, Fort- und Weiterbildungen in Kooperation mit dem Kreissportbund Oberhavel e.V. bereit. Neu ist seit diesem Jahr die Möglichkeit, die Sportfördermittelanträge online einzureichen. Die Kreisverwaltung folgt damit einem Wunsch der Sportvereine. Rund drei Viertel der Anträge für das Jahr 2021 gingen online ein. Nähere Informationen erhalten Vereine unter der Telefonnummer 03301/ 60 15 687 oder unter www.oberhavel.de/Sportförderung.

Von MAZonline