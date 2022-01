Sportlegende Erhard Burbas aus Zehdenick ist tot

Zehdenick

Die Zehdenicker Sportlegende Erhard Burbas ist tot. Der Vorsitzende des TSV 90 Zehdenick und ehemalige 1. stellvertretende Vorsitzende des Kreissportbundes (KSB) Oberhavel starb am 15. Januar nach einem tragischen Sturz im Haushalt. Er wurde 83 Jahre alt.

Der einstige Langstreckenläufer stammt aus einer Sportlerfamilie. Zwei der vier Brüder sind Diplom-Sportlehrer. Zuhören, abwägen, diskutieren und vor allem loben – so habe er alle Anliegen im Job und beim Sport bewältigt, hatte er der MAZ einst im Interview erzählt. Als Diplomingenieur war er 37 Jahre lang Mitarbeiter des Isolierwerkes Zehdenick, 1982 umbenannt in VEB Mikroelektronik „Bruno Baum“. Vom 1. Mai 1965 bis zum 30. Juni 2002 war er dort mit unterschiedlichen Aufgaben betraut – die längste Zeit und seit 1977 agierte Burbas als Direktor für Materialwirtschaft – übrigens als CDU-Mitglied. Bereits in dieser Zeit organisierte er Sportfeste. Seit vielen Jahren führt er den Vorsitz beim TSV 90 Zehdenick mit seinen mehr als 100 Mitgliedern.

Erhard Burbas kam als Flüchtlingskind in die Region

Ob bei seinen sportlichen oder beruflichen Aktivitäten – immer spielt eine gewisse ostpreußische Durchsetzungskraft mit. Diese bekam er in die Wiege gelegt: Er stammt aus Birken, erlebte die Flucht der siebenköpfigen Familie. Als Umsiedler-Kind wuchs er in der Region Ostprignitz-Ruppin auf, wohnte und arbeitete in Fehrbellin. Seit 1965 lebte er dann in Zehdenick. Erhard Burbas war verwitwet und Vater dreier Kinder.

Von Anfang an wirkte er bei der Organisation des Zehdenicker Stadtsportfestes mit. So entstanden Kontakte, mit denen sich viel leichter und effektiver die Körperkultur der Region organisieren ließ. Bei den Sportspektakeln war er zusammen mit den Vereinsmitgliedern häufig für die Volleyball- und Tischtennisturniere sowie für die Gymnastikwettbewerbe zuständig.

Täglich auf dem Fahrrad und Hometrainer trainiert

Nach der Wende 1990 verlor Erhard Burbas seinen Direktorenposten, im Nachfolgebetrieb Zehdenick Electronic wurde er vom neuen Inhaber jedoch für die selbe Tätigkeit eingestellt – als Leiter Einkauf. Er blieb Angestellter, bis er am 6. Mai 2002 einen Schlaganfall erlitt und einige Wochen später in Rente ging. Um sich für alle ehrenamtlichen Aufgaben fit zu halten, fuhr Erhard Burbas fortan täglich bis zu 20 bis 25 Kilometer auf dem Hometrainer. Bei schönem Wetter radelte er mit seinem Rad durch die Schorfheide oder am Wasser der Havelstadt entlang. Seinem Lieblingssport, dem Langstreckenlauf, sollte er nach dem Schlaganfall nicht mehr frönen. Doch die Gesundheitszäsur war ihm bereits kurz danach nicht mehr anzusehen. Drahtig und energievoll hielt er den Garten in Schuss. Zusammen mit seinem Sohn hat er vor einigen Jahren ein Haus gebaut. „Ich habe gegen die Infarktfolgen gekämpft. Ich wollte mich nicht in die Ecke setzen“, sagte er 2014 im MAZ-Interview. Er hatte verinnerlicht, wie wichtig es ist, fit zu bleiben.

Trauerfeier am 5. Januar in Zehdenick

Um auch andere an den Sport heranzuführen, engagierte sich Erhard Burbas bereits beim Deutschen Turn- und Sportbund (DTSB) der DDR. Er wirkte im Verein und bei der Organisation des Stadtsportfestes mit und zählte 1990 zu den Mitbegründern des Kreissportbundes, berichtet dessen aktueller Vorsitzender Frank Müller. Erst 2018 hatte Erhard Burbas aus persönlichen Gründen sein kreisliches Ehrenamt abgegeben. „Um sein sportliches Engagement zu würdigen, wurde er mit seinem Ausscheiden Ehrenmitglied des KSB“, sagte Frank Müller.

Die Trauerfeier für Erhard Burbas findet am 5. Februar auf dem Friedhof I in Zehdenick statt. Beginn ist um 11.30 Uhr.

Von Helge Treichel