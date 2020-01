Sprung ins Bundesministerium: Wein und Spargel – das passt gut

Oberhavel

Die Tage von Uwe Feiler sind lang. Immer schon. Seit einigen Wochen jedoch ist das Arbeitspensum des 54-jährigen CDU-Bundestagsabgeordneten um einiges gestiegen. Denn am 3. Dezember hatte die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner ( CDU), dem diplomierten Finanzwirt seine Ernennungsurkunde zum parlamentarischen Staatssekretär in ihrem Ministerium überreicht. Damit ist der Spaatzer, der als Direktkandidat für den Wahlkreis 58, Oberhavel/ Havelland II, im Bundestag sitzt, seit knapp zwei Monaten ihr offizieller Stellvertreter. Seine Arbeitswochen umfassen seitdem 80, 90 Stunden.

Die neue Aufgabe im Bundesministerium kam für den 54-Jährigen überraschend. Noch gut erinnert er sich an den Anruf aus dem Kanzleramt, als er plötzlich Bundeskanzlerin Angela Merkel am Hörer hatte. „Wir haben fünf, sechs Minuten miteinander gesprochen. Sie fragte mich, ob ich mir das vorstellen kann.“ Anschließend ging es Schlag auf Schlag. Kurz darauf kam Julia Klöckner auf ihn zu, einige Tage später folgte am 3. Dezember bereits die offizielle Ernennung, am 5. Dezember setzte Uwe Feiler seine erste Signatur unter ein Projekt. „Eine Kooperationsvereinbarung mit Kasachstan zu Themen wie Milchviehwirtschaft und Förderprogrammen.“

Bunter Blumenstrauß an Themen: Von Schweinpest bis Düngemitteln

Das Tempo seines neuen Arbeitsbereiches – das Bundestagsmandat hat er weiterhin inne, es ist gar „zwingende Voraussetzung, die Funktion als parlamentarischer Staatssekretär überhaupt ausüben zu können“ – hat seitdem nicht nachgelassen. Allenfalls der Umfang an Aufgaben nimmt zu. Klima- und Umweltschutz, Schweinepest, Proteste der Landwirte, Düngemittelverordnung, ökologischer Landbau, Lebensmittelverschwendung aber auch die Pflege internationaler Beziehungen oder Digitalisierung, Forschung und Entwicklung – all dies sind Themen, die nun auch auf dem großen Schreibtisch von Uwe Feiler landen. Der steht im ersten Stock des Ministeriums in der Berliner Wilhelmstraße, nur einen Steinwurf vom Brandenburger Tor entfernt. Dort beackert Uwe Feiler den breiten Strauß an Themen, über die das Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium wacht, indes nicht gänzlich allein. „Insgesamt hat unser Haus rund 1000 Mitarbeiter“, sagt er. Da werde mit viel Expertenwissen zugearbeitet und vorbereitet. Doch auch Uwe Feiler arbeitet sich intensiv in seine Themen ein, recherchiert, liest viel. „Die Kollegen leisten sehr gute und verlässliche Arbeit. Aber ich will natürlich genau wissen, worüber wir sprechen und auch Entscheidungen treffen müssen.“ Sein Vorteil – langjährige persönliche Erfahrungen in der Landwirtschaft. Etwas, was auch Julia Klöckner an ihrem Staatssekretär enorm schätzt. Er sei ein „ausgewiesener Experte für die Themen unseres Ministeriums“, findet sie, „und hat neben seiner Fachkenntnis auch einen engen praktischen Bezug zur Landwirtschaft“.

Ohne Ehefrau Gabriele geht nichts

Der 54-Jährige selbst bezeichnet sich als „stolzes und überzeugtes Dorfkind“. Deshalb auch bewegt er sich beim Thema Landwirtschaft auf sicherem Terrain: Gemeinsam mit Ehefrau Gabriele baute der dreifache Vater ab 1991 den landwirtschaftlichen Betrieb der Großeltern in Spaatz ( Havelland) auf, den seine Frau bis heute bewirtschaftet. Sie ist es auch, die Uwe Feiler den Rücken freihält und ihn darin bestärkte, die Aufgabe im Bundesministerium anzunehmen. „Ohne ihre Zustimmung hätte ich das nicht gemacht. Ohne sie geht es nicht“, sagt Uwe Feiler, nicht ohne Stolz. Wenn es sich einrichten lässt, begleitet Gabriele Feiler ihren Mann, den sie in den letzten Wochen deutlich seltener zu sehen bekommt als in den Jahren zuvor. „Früher bin ich nur während der Sitzungswochen im Bundestag stets in Berlin geblieben, habe dann im Hotel übernachtet. Inzwischen ist das Pensum an Terminen und Verpflichtungen so groß, dass ich mir direkt im Ministerium ein kleines Zimmer eingerichtet habe, in dem ich übernachte, wenn es wieder spät wird“, verrät er.

Uwe Feiler auf der „Grünen Woche“ in Berlin. Quelle: Nadine Bieneck

Und das ist eher die Regel als die Ausnahme. Gerade erst hinter ihm liegt die Grüne Woche in Berlin, sozusagen eine feste Pflichtveranstaltung seines Ministeriums. Unter anderem begleitete Uwe Feiler dort die weltweit größte Agrarministerkonferenz, bei der 71 Agrarminister aus aller Herren Länder und hochrangige Vertreter internationaler Organisationen eine gemeinsame politische Vereinbarung zum Thema „Nahrung für alle!“ mit Blick auf den Handel von vielfältiger und nachhaltiger Ernährung verabschiedeten. „Das war auch für mich schon sehr beeindruckend, so etwas mitzuerleben“, räumt er ein. Überhaupt sitze er manchmal da und denke sich: „Das hättest du dir vor 20, 30 Jahren niemals träumen lassen und auch gar nicht zugetraut!“ Besonders zu treffe dies, wenn er kurzfristig als Ministerin-Ersatz bei großen Veranstaltungen reden müsse oder er, wie am Mittwoch, bei der offiziellen Fragestunde im Parlament als Vertreter seines Ministeriums Rede und Antwort stehen muss.

Größter Wunsch: Stadt- und Landbevölkerung wieder näher zusammenbringen

Größtes Anliegen ist dem Spaatzer bei seiner Arbeit „die Entwicklung des ländlichen Raumes und Verringerung der verzerrten Kluft, die zwischen Stadt- und Landbevölkerung besteht. Da haben wir eine Menge Arbeit vor uns, das hinzukriegen sehe ich als unsere größte Herausforderung.“ Für die Zusammenarbeit mit Chefin Julia Klöckner findet Uwe Feiler viele lobende Worte. „Wir verstehen uns sehr gut. Bei meiner Ernennung sagte sie: Wein und Spargel passen gut zusammen“, sagt er lachend. Spargel vom Familienhof in Spaatz gebe es zwar derzeit noch nicht, aber einen Wein habe er mit der Tochter eines Weingutbesitzers längst getrunken, verrät er. Auch wenn er, und auch in dieser Hinsicht ist der 54-Jährige nach wie vor bodenständig und authentisch geblieben, eigentlich lieber ein zünftiges Bier bevorzuge. „Und dazu am liebsten Kartoffelsalat mit Bockwurst.“

Von Nadine Bieneck