Starke Hennigsdorferin hilft zu Wasser und zu Lande bei zu schwachen Knochen

Hennigsdorf

„Die wenigsten wissen, dass sie Osteoporose haben“, erklärt Sabine Krause. Der Grund für die hohe Dunkelziffer an Betroffenen von 1:10 liegt vor allem darin, dass die Krankheit, im Volksmund auch Knochenschwund genannt, lange keine Beschwerden bereitet. Das böse Erwachen kommt dann häufig erst, wenn Knochen durch Bagatellanlässe brechen. Im fortgeschrittenen Stadium könne das sogar bei einfachen Bewegungen, zum Beispiel beim Schuhe anziehen, passieren, berichtet die 64-Jährige, die vor vier Jahren die derzeit einzige Selbsthilfegruppe für Osteoporose-Patienten im Kreis Oberhavel gegründet hat.

Selbst eine dicke Krankenakte

Zu diesem Zeitpunkt hatte sie selbst bereits eine dicke Krankenakte, denn schon mit 40 Jahren musste die Hennigsdorferin die Diagnose Osteoporose verdauen – als Folge einer anderen schweren Krankheit.

„Da hat man logischerweise erst einmal ganz viele Fragen und ist verunsichert“, weiß Sabine Krause aus eigener Erfahrung. Vom Hausarzt fühlen sich viele Patienten nach der Diagnose mehr oder weniger allein gelassen, da in der Sprechstunde wenig Zeit für eine umfangreiche Beratung bleibt.

Beratungsstelle in Hennigsdorf ist ein erster Anlaufpunkt

Die Selbsthilfegruppe Osteoporose 437 Hennigsdorf – es ist die 437. Gruppe des Dachverbandes – setzt genau an diesem Punkt an. Die Beratungsstelle in der Fontanestraße 68 ist ein erster Anlaufpunkt und steht Betroffenen – derzeit mit Terminvereinbarung – offen für alle Fragen rund um Ernährung und Sport.

Nicht nur im Wasser, auch auf dem Trockenen gibt es viele Übungen, die speziell für Osteoporose-Patienten geeignet sind. Quelle: Enrico Kugler

„Wenn man rechtzeitig aktiv wird, kann man sehr viel tun, um der Krankheit entgegen zu steuern und die eigene Gesundheit zu fördern“, betont die 64-Jährige, die gleichzeitig warnt: „Rehasport und Gymnastik sind zwar grundsätzlich auch bei Osteoporose geeignet, jedoch können manche Übungen auch zu anstrengend sein oder schaden, wenn man sie nicht richtig ausführt.“

Dramatische Unterversorgung

Der bundesweite Dachverband finanziert deshalb die Weiterbildung von Physiotherapeuten zu zertifizierten Osteoporose-Trainern. Dennoch beklagt Sabine Krause eine „dramatische Unterversorgung an Funktionstrainingsplätzen“. Als Leiterin der Hennigsdorfer Selbsthilfegruppe hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Therapeuten und Physiotherapiepraxen so zu unterstützen, dass Behandlungszeit als Gruppenübungsleiter geschaffen werden kann.

Funktionstraining im Wasser unter physiotherapeutischer Anleitung. Quelle: Enrico Kugler

Sieben Trainingsgruppen an zwei Standorten – im Seniorenwohnpark und in der Physiotherapiepraxis Birgit Dehn – betreut Sabine Krause. Doch das ist nur ein kleiner Teil ihres ehrenamtlichen Engagements, das locker den Zeitrahmen einer Halbtagsstelle ausfüllt.

Planung von Veranstaltungen und Projektarbeit

Hinzu kommt die Planung von Veranstaltungen und Projektarbeiten – so wird demnächst ein Tanzkurs angeboten, auch für Nicht-Mitglieder der Selbsthilfegruppe. In diesen Tagen hat die Rentnerin, die einst als Diplomingenieurin für Werkstofftechnik und Materialprüfung im Schienenfahrzeugbau gearbeitet hat, viel um die Ohren, denn die jährliche Kassenprüfung steht an.

Wassergymnastik im Seniorenpark Quelle: Enrico Kugler

„Wir übernehmen auch die Abrechnung mit den Krankenkassen.“ Wenn die Ehrenamtlerin „wir“ sagt, spricht sie von sich und ihrem Mann Werner Krause, der seine Frau nicht nur mental unterstützt, sondern auch aktiv in der Selbsthilfegruppe mitarbeitet. „Ohne meinen Mann würde ich diese zeitintensive Aufgabe nicht bewältigen können“, erklärt sie und strahlt. „Das Gefühl, keine Energie mehr für dieses wichtige Ehrenamt zu haben, kenne ich deshalb nicht.“

Was Sabine Krause antreibt

Was Sabine Krause antreibt, ist auch der ständige Kontakt mit anderen Menschen, durch den sie sich selbst in ihrem Leben bereichert fühlt, sowie der eigene Anspruch, die Dinge gut und richtig zu machen. Auch im Behindertenbeirat der Stadt Hennigsdorf bringt sie sich seit Jahren ein, ist Anfang Februar gerade zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden.

Sabine Krause, Gründerin der Osteoporose Selbsthilfegruppe Hennigsdorf, in den Räumen der Beratungsstelle an den Fontanehöfen. Quelle: Wiebke Wollek

Ehemann Werner war es auch, der an einem Tag im Dezember fröhlich lächelnd mit der Post hereinkam, als hätte er schon etwas geahnt: „In dem Schreiben teilte mir die Stadt mit, dass ich eine der Gemeinwesenpreisträgerinnen bin“, berichtet Sabine Krause. „Man bekleidet zwar kein Ehrenamt, um einen Preis zu gewinnen, das ist klar. Aber gefreut habe ich mich sehr.“ Seit vielen Jahren ehrt die Stadt Personen, die sich in Vereinen. Interessengruppen oder in der Nachbarschaft einbringen. Jeder kann Personen für den Gemeinwesenpreis vorschlagen.

Info: Osteoporose-Selbsthilfegruppe, Fontanestraße 68, Tel: 03302 802075

Von Wiebke Wollek