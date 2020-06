Starkregen, wachteleiergroße Hagelschauer, Sturmböen: Unwetter zieht über Oberhavel

Oberhavel

Vor erheblichen Unwettern, Starkregen, Hagel und Windböen mit bis zu 75 Stundenkilometern hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits am Freitag für den Sonnabend gewarnt. Davon betroffen auch der Landkreis Oberhavel, über den am Sonnabendnachmittag dann tatsächlich eine mächtige Unwetterfront hinweg zog. Zur Hochzeit schüttete es zwischen 15.30 und 16.30 Uhr aus dem dunklen Wolkenberg am Himmel, teils kam es zu Hagelschauern mit „Hagelkörnern, fast so groß wie Wachteleier“, wie MAZ-Leser Marcel Krüger aus Gransee berichtete.

MAZ-Leserin Nathalie fotografierte diese Hagelkörner, die in Klein-Mutz bei Zehdenick vom Himmel kamen. Quelle: Privat

Von Borgsdorf über Oberkrämer, Kremmen bis hin zu Fürstenberg/ Havel meldeten sich MAZ-Leser und berichteten von heftigen Regenschauern, Wind und Unwettern, mal mehr, mal weniger stark.

In Schildow erlebte MAZ-Leser Mathias Treffurt gegen 16.25 Uhr einen Blitzeinschlag in direkter Nähe zur Karl-Liebknecht-Straße. Offenbar gab es keine größeren Schäden, „aber es summt noch im ganzen Körper“, schilderte Treffurt der MAZ.

In Oranienburg wurde kurzfristig eine Befehlsstelle zur Bearbeitung der eingehenden Notrufe in Betrieb genommen. Quelle: Robert Roeske

Zwischenzeitlich kam es zu einem Teilausfall der Regionalleitstelle Nordost in Eberswalde, so dass es kurzfristig zur Inbetriebnahme der Befehlsstelle Oranienburg kam. Der Betrieb der Notrufnummer 112 sei davon nicht berührt, Notrufe werden regulär entgegen genommen und bearbeitet, hieß es seitens der Polizei. Die Regionalleitstelle für den Rettungsdienst sowie den Brand- und Katastrophenschutz in Eberswalde nimmt die Notrufe unter der 112 aus den Kreisen Barnim, Oberhavel und Uckermark entgegen und bearbeitet diese. Ihr Versorgungsbereich ist mit über 6000 Quadratkilometern einer der größten im Land Brandenburg und koordiniert die erforderlichen Hilfemaßnahmen für über rund 510000 Einwohner.

Verstärkt wurde die Unwettersituation am Sonnabend durch Temperaturen von teils bis zu 30 Grad sowie äußerst schwüler Witterung. Nach ersten Erkenntnissen scheint der Landkreis Oberhavel die Unwetterlage ohne größere Schäden überstanden zu haben. In der Nacht zum Sonntag sollen die Gewitter Prognosen zufolge in Richtung Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern weiter ziehen. Der DWD erwartet am Sonntag schließlich eine deutliche Beruhigung der Witterungsbedingungen. Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes gilt vorerst noch bis Sonntag (14. Juni), 6 Uhr. Der DWD weist darauf hin, dass beim Zusammenwachsen mehrerer Gewitter am Abend unter anderem Starkregen über mehrere Stunden hinweg mit Mengen von mehr als 50 Liter pro Quadratmeter auftreten kann.

Von Nadine Bieneck