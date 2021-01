Oberhavel

Tot im Juni. Das ist kein Krimi im ZDF-Abendprogramm. So heißt ein Lied von Thomas Schenk, das der Oranienburger Ende des vergangenen Jahres auf seine Youtube-Seite hochgeladen hat. Es ist ganz in Weiß gehalten, und er selbst sieht aus wie gemalt. „Es geht um ein Versprechen unter wahren Freunden und das Abtrennen von Körperteilen“, schreibt er unter dem Video. Es handele sich um sein ganz persönlicher Statement gegen den Lagerkoller und um einen neuen Song aus den Quarantäne-Record-Studios. Im Hintergrund spielt das Midi-Strings-Ensemble. Es ist nicht das erste Mal, das er während der Pandemie einen Musiktitel auf Youtube veröffentlichte. Schon im März 2020, als die Pandemie gerade ihren ersten Höhepunkt erreicht hatte, veröffentlichte er einen „Homeoffice“-Song auf der Youtube-Seite „Thommy und Steve machen sich das Leben schwer“.

Szene aus dem Youtube-Clip von Thomas Schenk aus Oranienburg. Quelle: Youtube

Live-Konzerte gibt es momentan nicht. Wegen der Pandemie bleiben Orte wie die Orangerie in Oranienburg, das Theater in Kremmen oder die Klosterscheune in Zehdenick geschlossen. Über das Internet, vor allem über die Videoplattform Youtube ist es aber immerhin möglich, ein wenig Musik aus der Region nach Hause zu holen.

Erst vor einigen Tagen erschien der Clip zum Song „Zweifler“ von KMC 1. Das Video ist auf der Youtube-Seite „GruppenzwangTV“ aus Hennigsdorf zu sehen. Mit „Unter dem Radar“ hat KMC 1 im November seine erste Platte veröffentlicht. Und gerade der Refrain von „Zweifler“ geht recht schnell ins Ohr.

Auf dem Friedhof in Kremmen ist im vergangenen Sommer der Musikclip zum Lied „Am Ende meines Lebens“ entstanden, gesungen von Andreas Dalibor aus Beetz und Zaazaa aus Groß-Ziethen. „Ganz am Ende meines Lebens möcht ich sagen: Das war gut“, singt der Liedermacher, während der über den Friedhof spaziert. Zu finden auf der Youtube-Seite Schruppke1.

Von Robert Tiesler