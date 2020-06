Stein des Anstoßes: Kritik an Idee zur Broschüre über Oberhavels Stolpersteine

Oberhavel

Rund 70 000 Stolpersteine weltweit erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus. Im Kreis Oberhavel sind bislang 117 dieser kleinen Gedenktafeln verlegt worden. Nach einem Vorschlag der FDP/Piraten-Fraktion des Kreistages sollen all diese und die dazugehörigen Geschichten in einer Broschüre veröffentlicht werden. Die Mehrheit des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport konnte dieser Vorschlag jedoch nicht eindeutig überzeugen. Am Montag wurde die Vorlage mit zwei Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und vier Enthaltungen nicht empfohlen. Ralf Nikolai erklärte, dass die Fraktion sich eine Broschüre vorstellen kann, die dem Beispiel einer adäquaten Hennigsdorfer Publikation folgt. „Was man in der Hand hält, berührt mehr, als eine Webseite.“

Kritik von Dezernent Matthias Rink

Dezernent Matthias Rink kritisierte diesen Vorschlag – aber nicht, weil er gegen eine Übersicht der Stolpersteine für den Kreis ist, sondern weil er argumentiert: „Ich gebe kein Geld aus für eine Momentaufnahme. Eine Broschüre ist zwar eine Möglichkeit, aber nicht die Beste und wegen der zeitlichen Begrenzung alles andere als nachhaltig.“ Zudem verfüge der Landkreis nicht über personelle Ressourcen für ein solches Projekt. Gerlinde Dumke (Grüne) gab ebenfalls zu bedenken: „Eine Veröffentlichung auf Papier ist etwas Fertiges.“ Grundsätzlich sei die Initiative aber richtig. Ursel Degner (Linke) befand: „Es ist gut, wenn Schüler, die sich um die Pflege der Steine kümmern, so etwas in die Hand bekommen. Denn die Zukunft ist nicht nur digital.“

Von Wiebke Wollek