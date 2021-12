Stichwahl in Oberhavel am 12. Dezember: Landrat und Kreiswahlleiter rufen zur Beteiligung auf

Oberhavel

Nachdem bei der Hauptwahl zur Landratswahl am 28.11.2021 keiner der Kandidaten die nötige Mehrheit erreichen konnte, findet am 12. Dezember die Stichwahl zwischen Alexander Tönnies (SPD) und Sebastian Busse (CDU) statt. Landrat Ludger Weskamp und Kreiswahlleiter Rudi Mießner rufen dazu auf, wählen zu gehen. Rund 182.000 Wahlberechtigte können an die Wahlurnen treten. Ihre Stimme können sie in mehr als 200 Wahllokalen beziehungsweise per Briefwahl abgeben.

Landrat Ludger Weskamp: „Ihre Stimme zählt!“

Landrat Ludger Weskamp appelliert an alle wahlberechtigen Bürgerinnen und Bürger Oberhavels: „Bitte nutzen Sie die Chance, ganz direkt darüber mitzubestimmen, wer Ihr neuer Landrat werden soll. Denn viel mehr Dinge als die meisten vermuten, werden direkt durch den Landkreis beeinflusst. Ob Oberhavel Kliniken oder weiterführende Schulen, ob Busverkehr oder Abfallwirtschaft, ob Führerscheine oder Jobcenter – der Landkreis wirkt in viele Bereiche des täglichen Lebens der Menschen in Oberhavel hinein und betrifft sie ganz direkt. Entscheiden Sie deshalb mit, wer künftig dafür sorgt, dass sich Oberhavel weiterhin bestens entwickelt und gehen Sie wählen. Ihre Stimme zählt!“

Mehr als 2000 Helfer stehen in den Wahllokalen bereit

Kreiswahlleiter Rudi Mießner sagt: „Mehr als 2000 Helferinnen und Helfer stehen in den Wahllokalen bereit, um für einen geordneten und problemlosen Ablauf der Landratswahl zu sorgen. Allen, die sich dafür freiwillig bereit erklärt haben, danke ich ausdrücklich! Das demokratische Grundrecht auf allgemeine, freie und geheime Wahlen ist ein hohes Gut. Sie tragen ganz wesentlich dazu bei, dieses Recht zu sichern. Ohne das ehrenamtliche Engagement der vielen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer wäre die Durchführung der Wahl nicht denkbar. Ihnen allen gilt daher unser großer Respekt und unsere Anerkennung!“

Quelle: Robert Roeske

Informationen zur Briefwahl

Alle Wählerinnen und Wähler, die bereits zur Landratswahl am 28. November Briefwahlunterlagen beantragt hatten, sollten auch für die Stichwahl am 12. Dezember bereits automatisch wieder Briefwahlunterlagen von ihrer Kommune zugestellt bekommen haben – es sei denn, sie haben es anders angegeben.

Bürgerinnen und Bürger haben damit nach Versand der Unterlagenausreichend Gelegenheit zu wählen und die Unterlagen fristgerecht zurückzusenden. Wer die Unterlagen rechtzeitig erhält, aber nicht wieder rechtzeitig zurücksendet, kann diese auch in die Briefkästen der jeweiligen Verwaltung persönlich einwerfen (vor 18 Uhr am 12. Dezember) oder mit dem Wahlschein in die Urnenwahllokale gehen.

Informationen zum Wahlprozedere

Der Landrat wird für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, sofern diese Mehrheit mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten im Landkreis Oberhavel umfasst.

Wird das Quorum bei der Stichwahl nicht erreicht, obliegt die Entscheidung dem Kreistag Oberhavels. Zuvor ist eine öffentliche Stellenausschreibung vorgesehen. Der Kreistag wird deshalb frühestens im März 2022 eine neue Landrätin oder einen Landrat wählen.

Für diesen Fall übernimmt der erste Beigeordnete, Egmont Hamelow, bis zur Ernennung eines Nachfolgers die Amtsgeschäfte. Egmont Hamelow ist seit August 2010 allgemeiner Stellvertreter des Landrates und Dezernent für Bauen, Wirtschaft und Umwelt.Wahlscheine können bis noch bis zum Wahlsonntag, 15 Uhr, beantragt werden, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. In diesem Fall hat die Wahlbehörde den für den Wahlbezirk zuständigen Wahlvorsteher rechtzeitig von der Erteilung des Wahlscheins zu unterrichten. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist

Von MAZonline