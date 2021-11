Stimmen Sie ab: Die MAZ sucht das schönste Herbstbild! 

Oberhavel

Nicht mehr Sommer, noch nicht Winter – der Herbst ist bei Fotografen beliebt, denn keine andere Jahreszeit bietet ein ähnliches Farbspektakel. Dass der Herbst nicht nur bunt ist, sondern auch an trüben Tagen die kleinen Schönheiten des Lebens an allen Ecken und Enden sichtbar werden, das haben Sie liebe Leser, ein ums andere Mal bewiesen. Die MAZ hat nach den schönsten Herbstfotos gefragt, und die Leser ließen sich kein zweites Mal bitten. Zahlreiche Einsendungen haben die Redaktion erreicht, so dass die Auswahl denkbar schwer fiel.

Stimmen Sie für das schönste Herbstfoto ab

Zehn Fotos haben die MAZ-Redakteure ausgewählt. Nun ist es an Ihnen: Wer hat das schönste Herbstbild in Oberhavel gemacht? Bis zum 20. November, 12 Uhr kann abgestimmt werden. Dem Gewinner winkt ein Fotoshooting mit Fotograf Enrico Kugler.

Für alle Teilnehmer des Votings besteht die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen: Es winkt ein Douglas-Gutschein im Wert von 50 Euro.

Von Stefanie Fechner