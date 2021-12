Stolpe

Am Freitag um 14 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW die Bundesautobahn 111 in Richtung Autobahndreieck Kreuz Oranienburg. In Höhe der Anschlussstelle Stolpe wurde die Frontscheibe des Pkw VW von einem kleinen Stein getroffen, welcher von einem unbekannten Fußgänger von der Brücke auf die Autobahn getreten wurde. Am weiterhin fahrbereiten Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Von MAZonline