Teschendorf

Der kochend heiße Sonntag wurde für zahlreiche Feuerwehrleute des Löwenberger Landes zu einem schweißtriefenden Großkampftag. Zu Ende ging er mit einem Einsatz zwischen den Ortsteilen Teschendorf und Neuendorf. Um 22.48 Uhr wurden die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Teschendorf zu einem Feldbrand gerufen. „Schon aus der Ferne sahen wir den hellroten Nachthimmel“, berichtet Löschgruppenführer und Einsatzleiter Thomas Roggelin. Je näher die Feuerwehrleute kamen, umso größer sei das Flammenmeer geworden. „Ich habe mich dann schnell entschlossen, alle freiwilligen Feuerwehren des Löwenberger Landes zu alarmieren, sowie Einsatzkräfte aus Kremmen und Oranienburg.

Auf dem Stoppelfeld befanden sich mehrere Strohballen die ebenfalls Feuer fingen. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Teschendorf

Der Wind, so Thomas Roggelin, habe das Feuer in Richtung Dorf und damit auch in die Nähe einer Halle getrieben, in der Stroh lagerte. Es sei zum Glück gelungen, dien Brand etwa 150 bis 200 Meter vor der Halle zu stoppen. Ebenso konnte verhindert werden, dass die Flammen auf benachbarte und noch nicht abgeerntete Felder übergreift. Ansonsten wäre das Feuer wohl noch um einiges verheerender geworden. Zudem seien Landwirte den Feuerwehrleuten zu Hilfe geeilt, und hätten um den Brandort herumgepflügt. Auf diese Weise sei ein Brandschutzstreifen entstanden, der eine Ausbreitung des Feuers verhinderte. Später wurden auch gleich das abgelöschte Stroh aus den in Brand geratenen Ballen untergepflügt und so einem Wiederaufflammen vorgebeugt.

Gegen Mitternacht konnte gemeldet werden, dass das Feuer aus ist. Etwa eine halbe Stunde später konnten die Kameradinnen und Kameraden abrücken. Im Einsatz waren 54 Feuerwehrleute mit insgesamt 14 Fahrzeugen. Das Wasser wurde mit Tanklöschfahrzeugen herantransportiert, die zwischen dem privaten Brunnen des betroffenen Landwirts und Unterflurhydranten in Teschendorf hin und her pendelten.

Am Sonntagvormittag hatten bereits Waldboden in Grüneberg gebrannt, etwas später brannte es im Wald auf dem Küsterberg in Löwenberg und am Nachmittag rückten Kameraden nach Nassenheide aus, wo eine Rauchwolke beobachtet worden war. Diese stammte jedoch von dem Großbrand in Mecklenburg-Vorpommern. „Der Sonntag war gelaufen“, meinte Teschendorfs Löschgruppenführer Thomas Roggelin und fügte hinzu: Wenn Du bei der Hitze immer wieder ausrücken musst, bis Du irgendwann an der Kotzgrenze.“

Von Bert Wittke