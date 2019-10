Endlich matschfrei zum Grundstück

Zühlsdorf

Bis vor einem Jahr musste Stefan Pfannschmidt bangen, überhaupt von seinem Grundstück in der Ottostraße herunterfahren zu können. „Der Matsch war noch schlimmer als auf dem Feld“, zeigt der Zühlsdorfer neben die Straße, wo die Erde von Baufahrzeugen aufgewühlt ist und fußhoch das Wasser in den Senken steht. Diese Zeiten sind seit Donnerstag für ihn vorbei, seit dem die Fahrbahn für den Verkehr freigegeben worden ist.

Die Ottostraße ist eine von fünf Straßen im Wohngebiet„ Fuchswinkel“, die von einstigen Sand- und Matschpisten zu regulären Straßen mit einem festen Unterbau, einer Asphaltdecke und Regenwassermulden daneben ausgebaut worden ist. 1757 Meter beträgt die Gesamtlänge des Neubaus in Otto-, Flora- und Puttlitzstraße und Teilen der Friedrichstraße und Fuchsgasse. Da sich die Anwohner an diesem Erstausbau mit etwa 75 Prozent der Kosten beteiligen müssen, sorgte das Vorhaben in der Vergangenheit für große Kontroversen.

Einst sah es vor den Grundstücken an der Ottostraße so matschig aus wie auf der linken Seite neben der neu erbauten Fahrbahn. Quelle: Enrico Kugler

Wertsteigerung übertrifft Kosten

Pfannschmidt versteht das nicht: „Ich bin super zufrieden.“ Er rechnet mit 7900 Euro Eigenanteil, der aber nach der neuen Gemeindesatzung sogar geringer ausfallen wird. Denn er profitiert von der aktuellen Satzung, die Anrainer von einseitig bebauten Straßen entlastet ( MAZ berichtete). Sein Nachbar Thomas Pump, Ortsvorsteher für die Linke in Zühlsdorf, rechnet mit einer Zahlung von 12 000 Euro. Er kenne aber auch Fälle von bis zu 20 000 Euro.

Pfannschmidt sieht den Wert der Grundstücke um ein Vielfaches der Summe gestiegen, die jetzt die Eigentümer investieren müssten. „ Straßenausbau ist kein Luxus“, meint auch der Projektleiter beim Bauamt, Thomas Strahl. Das von einigen Anwohnern gewünschte sogenannte „Bernauer Modell“ – eine Befestigung ohne regulären Ausbau – sei auf die Vorschriften in Oberhavel nicht übertragbar.

Oberbauleiter Fred Spannberg von der ausführenden Mühlenbecker Firma Stradeck sagt: „Wir hatten so gut wie keine Probleme mit den Anwohnern. Daher sind wir auch einen Monat früher fertig geworden.“ Er rechnet noch für nächste Woche mit Nacharbeiten und im November mit der Lieferung von Pollern für die Begrenzung. Dann sollen auch die 146 Ersatzpflanzungen für während der Bauarbeiten gefällten 102 Bäume beginnen. Laut Strahl wird die Bausumme wegen unerwarteten Hindernissen etwas höher als die geplanten 1 056 000 Euro ausfallen. Die Anwohner zahlen die Differenz aber nicht.

Von Matthias Busse