Straßenmeisterei Nassenheide ist auf die Frostnächte vorbereitet

Nassenheide

Eine Wetterwarnung vor Schneefall, zu Beginn der nächster Woche Tiefsttemperaturen von bis zu minus elf Grad - der Wetterbericht prognostiziert eine Rückkehr des Winters nach Oberhavel. Damit Verkehrsteilnehmer trotz Frost, Schnee und Glatter Straßen sicher an ihr Ziel kommen, sind Gunnar Jandt, Leiter der Straßenmeisterei Nassenheide und seine Kollegen im Einsatz.

Am Wochenende in Bereitschaft

„Aktuell lagern noch etwa 600 Tonnen Natriumchlorid in der Halle“, erklärt Jandt. Gemeint ist damit schlicht Streusalz, welches mit einem Anti-Backmittel versehen ist. Damit soll verhindert werden, dass das Salz bei Feuchtigkeit in der Halle klumpt. In der Woche sind die Mitarbeiter der Straßenmeisterei von 2.30 bis 22 Uhr im Einsatz, am Wochenende gibt es Bereitschaften im gleichen Zeitraum. Dann wird mit fünf Fahrzeugen gestreut und geräumt, im Bedarfsfall kann Gunnar Jandt noch auf zwei externe Vertragspartner setzen, die dann unterstützend tätig werden.

Mit der App des Deutschen Wetterdienstes hat Gunnar Jandt die Wetterlage fest im Blick. Quelle: Robert Roeske

Rund 260 Kilometer Landstraßen fallen in den Zuständigkeitsbereich der Straßenmeisterei. „Von der Landesgrenze im Süden Berlins bis kurz hinter die Q1-Tankstelle in Nassenheide“, fasst der Leiter zusammen. Neuralgische Punkte, an denen man im Winter immer mit Glätte rechnen sollte, seien erfahrungsgemäß Brücken und Waldlagen. „Das betrifft zum Beispiel die Landesstraße 191 von Nassenheide nach Sommerfeld“, warnt Jandt.

Gunnar Jandt leitet die Straßenmeisterei Nassenheide. Quelle: Robert Roeske

Für eine erste Prognose nutzt er die Wetter-App des deutschen Wetterdienstes. „Sie ist vom Grunde her zuverlässig und dient als erster Orientierungspunkt“, verrät er. Alternativ könne man auch bei verschiedenen Privatanbietern nachschauen. „Dann haben wir ein Auge darauf.“ Für die Wetterlage am Wochenende ist die Spätschicht am Freitagabend in Bereitschaft, die Frühschicht wird am Sonnabend auf jeden Fall auf den Straßen unterwegs sein. Im Vergleich zu den letzten Jahren gab es für die Straßenmeisterei Nassenheide schon mehr Einsätze als sonst. „Aber für Januar ist das noch normal.“

Von Stefanie Fechner