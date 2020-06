Streit um Waldbewohner: Wildtiere fressen Wald der Grünen Liga auf

Oberhavel

„Die Waldsituation ist desaströs. Kaum eine Baumart kommt durch den Wildverbiss hoch und der große Schwarzwildbestand frisst die Eicheln und Bucheckern“. Das Fazit von Kay Hagemann, Forstwirt und Gutachter für Schäden im Wald, ist ernüchternd und lässt die Stimmung von Jens Sühler, Burghard Schendel Senior, Uwe Mietrasch und Reinhard Dalchow auf den Tiefpunkt sinken. Die Mitglieder der Grünen Liga Oberhavel waren Mittwoch zum Vor-Ort-Termin ins Naturschutzgebiet Harenzacken gekommen, wo der Verein mehr als 200 Hektar Wald besitzt und betreut. Dabei waren zudem Mario Brandenburg von der Gemeindeverwaltung Löwenberger Land sowie Thomas Zabel und Peter Winter von der örtlichen Jägerschaft.

Ziel ist ein sich selbst reproduzierender Wald

Ziel des Vereins sei es, so Reinhard Dalchow, einen naturnahen und sich selbst reproduzierenden Wald zu schaffen. Alle Bemühungen würden jedoch nach Auffassung der Vereinsmitglieder insbesondere durch viel zu hohe Wildbestände zunichte gemacht. Die Rundtour zu von der Grünen Liga ausgewählten Stellen, die diese Vermutungen untermauern sollten, begann allerdings holprig. Nicht nur wegen des Zustands der Waldwege, sondern weil gleich bei der ersten Station, einer Fläche von etwa 1,2 Hektar Größe, gar kein Wildschaden sichtbar war. Quasi über Nacht seien – mutmaßlich am vergangenen Wochenende – 4160 erst im April gesetzte Bäume, je zur Hälfte Stieleichen und Rotbuchen, ausgerupft worden und verschwunden. Rund die Hälfte der Bäume sei zuvor vom Wild verbissen und damit beschädigt gewesen. Rund 3800 Euro hatte der Verein seinem forstlichen Dienstleister Jan Volkmann für die Pflanzen und deren Ausbringen gezahlt. „Wir wollten eine gütliche Einigung, aber nun sind keine Pflanzen und damit keine Beweise mehr vorhanden“, so Dalchow.

Anzeige

Viele Vorwürfe sehen im Raum

Dass bei derartigen Situationen gegenseitige Schuldzuweisungen nicht ausbleiben, liegt nahe. Manche Vorwürfe sind grenzwertig, andere durchaus berechtigt. Etwa der Hinweis auf Kranich, Schreiadler und Schwarzstorch, die hier nisten. Manche Horste der geschützten Vogelarten würden so dicht liegen, dass der sogenannte Horstschutz vom 1. Februar bis 31. August jede Art der Störung, auch durch die Jagd, im näheren Umkreis verbieten würde. „Das ist hier der Fall, deshalb muss hier mit Einzäunungen gearbeitet werden“, so die Meinung von Jäger Zabel. Der wollte auch betont wissen, dass die Grünröcke durchaus am Baumschutz interessiert sind. So sei ein sogenannter Verbissschutz, ein chemisches Mittel zum Einstreichen junger Triebe, vom in diesem Revierteil zuständigen Jäger gekauft sowie zusätzlich menschliche Haare gestreut worden, deren Geruch das Wild vergrämen soll.Den Schaden an dieser Stelle, den Gutachter Hagemann mit „minimal knapp 200 Euro“ berechnete, wollte er nicht anerkennen. „Was ich sehe, ist ein klassischer Diebstahl und kein Wildschaden“. Gütliche Einigung? Fehlanzeige! Zumindest an dieser Stelle.

Weitere MAZ+ Artikel

Damhirsche sorgen für Fegeschäden

An einer der nächsten Stationen ging es um Fegeschäden durch Damhirsche. Um ihr Geweih von der Wachstumsschicht, dem sogenannten Bast, zu befreien, scheuern und schlagen die Tiere dieses gegen Büsche, Sträucher und junge Bäume. Nachvollziehbar, dass die Pflanzen das nicht unbeschadet überstehen. Thomas Zabel und Peter Winter zahlten in diesem Fall den von Hagemann ausgerechneten Betrag.

Wenig zu sehen gab es auch an der letzten Station, die angesteuert wurde. Ein Bereich, den Sturm „Xavier“ im Jahr 2017 getroffen und mehrere Buchen gefällt hatte. Die Lücke, die blieb, nennen Fachleute Lichtkegel. „Und da sollte der Boden grün sein“, meinten Reinhard Dalchow und Jan Volkmann. Außer trockenen Blättern hatte der Waldboden jedoch nicht viel zu bieten. Was nicht da sei, könne nicht als Schaden geltend gemacht werden, bremste Gutachter Hagemann, wusste jedoch Abhilfe: Ein Gatter von zehn mal zehn Metern. Dann ließe sich nach einigen Monaten sehen, was ohne Wild wachsen würde.

Höhere Anzahl von Damwild zum Abschuss beantragt

Auch wenn sich die Stimmung zwischen Grüne-Liga-Vertretern und Jägern während der mehrstündigen Tour durch das Wald- und Naturschutzgebiet Harenzacken etwas lockerte, wurde deutlich, dass mit schneller Abhilfe nicht zu rechnen ist. 69 Stück Damwild seien bisher im Abschussplan gewesen, so Jäger Peter Winter. „In diesem Jahr haben wir 30 mehr beantragt“. Ob diese auch erlegt werden können, sei hingegen fraglich. Und selbst wenn, würde sich nicht gleich Besserung einstellen.

Denn in direkter Nachbarschaft, jenseits der B 167, befindet sich die Rüthnicker Heide. Mit annähernd 100 Quadratkilometern Fläche eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Brandenburgs. Wer regelmäßig zwischen Löwenberg und Grieben auf dieser Straße unterwegs ist weiß, dass die geforderten 70 Stundenkilometer vor allem in den Dämmerungsstunden vielfach noch zu schnell sind. Dass Rudel von 40 oder mehr Stück Damwild die Fahrbahn queren, ist eher die Regel als die Ausnahme. Dazu komme, so Winter, dass sich die vier Pächter mit zehn weiteren Jägern das Revier teilen und insgesamt rund 2300 Hektar bejagen – recht wenige Grünröcke für ein so großes Gebiet. Zum Harenzackener Wald zählen davon knapp 400 Hektar, der Rest sind Wiesen und Felder. Auch die Landwirte erwarten, dass die Wildschweine ihnen nicht die Ernte auffressen. „Wo Schaden entsteht, da sind wir“, betonte Winter. Aber überall könne man eben auch nicht sein. Und mit Einschränkungen wie dem Horstschutz im Sommerhalbjahr und Störungen wie dem Holzeinschlag in den kalten Monaten gestalte sich die Jagd mitunter schwierig. Gerade letzterer habe jüngst zugenommen. Warme Sommer begünstigen Schädlinge wie den Borkenkäfer, worunter vor allem Fichten leiden. Auch im Wald der Grünen Liga.

Grüne Liga setzt Belohnung zur Emittlung der Pflanzenräuber aus

Dass in ihrem Auftrag die Erntefahrzeuge über mehrere Wintermonate „Käferholz“ gefällt und aus dem Wald gebracht haben, bestätigte Reinhard Dalchow. Nicht zuletzt würde das Auftreten des Wolfes dafür sorgen, dass Wildtiere auf andere Bereiche ausweichen und sich dort konzentrieren. Für Gutachter Hagemann ist klar, dass der Bestand an Schalenwild in ganz Brandenburg sinken muss. Er verweist darauf, dass laut Vorgabe die Jagd eine natürliche Verjüngung des Waldes zu ermöglichen hat. Für den Augenblick würde es der Grünen Liga reichen, zu erfahren, wer ihre Setzlinge gestohlen hat. Sie hat Anzeige erstattet und 1000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt.

Von Björn Bethe