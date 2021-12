Sturmtief „Daniel“ über Oberhavel: Das sagen Feuerwehr und Polizei

Oberhavel

Ab dem Donnerstagnachmittag wurde es auch in Oberhavel stürmisch, als die Rückseite des Sturmtiefs „Daniel“ den Landkreis erreichte. Bis in die Nacht hinein sorgte das Wetter für Einsätze von Feuerwehr und Polizei. „Insgesamt wurden die Oberhaveler Feuerwehren zu 25 wetterbedingten Einsätzen alarmiert“, hieß es seitens der Integrierten Leitstelle NordOst in Eberwalde.

Keine witterungsbedingten Unfälle in Oberhavel

Größere Einsatzlagen seien allerdings nicht darunter gewesen. Insgesamt verzeichnete die Leitstelle 93 Einsätze in den Landkreisen Oberhavel, Uckermark und Barnim. „Auch die Polizei wurde zu kleineren wetterbedingten Einsätzen hinzugerufen“, erklärte Polizeisprecherin Christin Knospe auf MAZ-Nachfrage. Unfälle habe es aber aufgrund der Witterung nicht gegeben.

Auch die Kameraden aus Vehlefanz mussten ausrücken, um Sturmschäden zu beseitigen. Quelle: Statusvier.de

In Velten musste die Feuerwehr ausrücken, weil sich Styroporteile von einem Gebäude gelöst hatten. Zwischen Zehlendorf und Kreuzbruch mussten die Freiwilligen Feuerwehren eine Baumsperre beseitigen. Dazu seien noch Einsätze aufgelaufen, in denen Bäume in Strom- oder Telefonleitungen gefallen waren, erklärte die Leitstelle in Eberswalde abschließend.

Von Stefanie Fechner