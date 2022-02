Oberhavel

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurde es ungemütlich und äußerst stürmisch im Landkreis Oberhavel. Erwartet wurden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) orkanartige Sturmböen bis zu 110 Stundenkilometer. Es kam zu einzelnen, teils schweren Gewittern mit Graupel und einzelnen Orkanböen. Die Feuerwehren sind in Alarmbereitschaft, die Schulpräsentpflicht ist für den heutigen Donnerstag, 17. Februar 2022, im Land Brandenburg ausgesetzt. Die MAZ hält sie auf dem laufenden.

Die Feuerwehr aus Oberkrämer musste im Ortsteil Bärenklau einige umgestürzte Bäume sichern. Quelle: Philipp Neumann

+++ 2:00 Uhr: In Vehlefanz in der Gemeinde Oberkrämer musste die Feuerwehr gegen 2 Uhr in der Nacht ausrücken, in der Straße „Am Wiesengrund“ im Ortsteil Schwante war ein Baum auf die Straße gestürzt. Auch im Ortsteil Bärenklau mussten die Feuerwehrkameraden einen herabstürzenden Baum entfernen. In Oranienburg blieb es relativ ruhig in der Nacht, laut Stadtsprecher Sebastian Welzel mussten die Kameraden der Feuerwehr zweimal ausrücken um umgestürzte Bäume durch Baumschnitt abzusichern. +++

Stromausfälle im Norden Oberhavels und einigen Oranienburger Ortsteilen

+++ 8:00 Uhr: Durch die heftigen Sturmböen und den starken Regen kam es in der Nacht in einigen Gemeinden im Landkreis Oberhavel zu kurzzeitigen Stromausfällen, betroffen davon waren einige Regionen im Norden des Landkreises und einige Oranienburger Ortsteile wie Schmachtenhagen und Wensickendorf.

+++ 8.50 Uhr: In Velten fährt die Feuerwehr seit den Morgenstunden „einen Einsatz nach dem anderen“, wie Wehrführer Heiko Nägel erklärt. Gegen 9.30 Uhr hatte es bereits fünf Einsätze gegeben, vor allem wegen heruntergefallenen Ästen oder Dachziegeln, so der Wehrführer, der gerade auf dem Weg zum nächsten Einsatz war. +++

In Leegebruch und Hennigsdorf ist es noch ruhig

+++ 9.00 Uhr : Ruhig war es dagegen bislang in der Gemeinde Leegebruch. „Bei uns ist derzeit alles gut gegangen. Mal schauen, was der Sturm zur Mittagszeit bringt, denn da sollen die höchsten Windgeschwindigkeiten erreicht werden“, erklärt Robert Plotz, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Wehr zuständig ist. Die Wetterlage ändere sich aber, der Wind nehme deutlich zu, so Plotz weiter. +++

+++ 9:30 Uhr: In Hennigsdorf ist es bislang noch ruhig, was die Einsätze der Feuerwehr betrifft. Die Stadtverwaltung hat aber reagiert: Der Waldfriedhof in Hennigsdorf wurde aufgrund der heftigen Sturmböen aus Sicherheitsgründen vorsorglich für heute und morgen geschlossen. Die angesetzten Trauerfeiern dürfen stattfinden. Besucher werden um Verständnis gebeten. +++

Von Knut Hagedorn