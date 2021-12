Süße MAZ-Aktion: Wenn Knecht Ruprecht zum Weihnachtsfest Kekse bringt

Bärenklau

Und dann tritt Knecht Ruprecht aus dem Haus, langsam geht er auf die wartenden Kinder zu. Gemeinsam mit MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner und dem Schwantener Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz verteilt der Weihnachtsmann am Montag eine ganze Stiege Reibeteig-Kekse an die Kinder des Bärenklauer Asylbewerberheims. Gebacken hatten sie MAZ-Redakteure Montag mit Plentz in seiner Backstube.

Der Mürbeteig entstammt einer alten Familienrezeptur von Familie Plentz. Gemeinsam mit dem Landkreis Oberhavel entschieden sich die MAZ und Karl-Dietmar Plentz dann, die Kekse den Kindern im Bärenklauer Asylbewerberheim zu schenken. „Es passt richtig gut in die Weihnachtszeit, wir machen den Kindern im Heim damit ja eine Freude. Da musste ich nicht lange überlegen, dass wir da mitmachen“, sagt der Schwantener Bäckermeister über die gemeinsame Aktion.

Die Kekse kommen gut an, die Wünsche sind aber größer

Prince schmeckt es richtig gut. „Ich esse aber noch nicht alles auf, ich hebe ein paar Kekse für die nächsten Tage auf“, sagt der Fünfjährige. Und was wünscht er sich zu Weihnachten? „Eine echte Krone wäre toll“, sagt der Junge, der in der Jugend des SV Oberkrämer stürmt. Bruder Nadal (7) dagegen will ein eigenes Fahrrad haben. Kumpel Malik (9) hätte gerne ein iPhone 12. Und Takhir (12) hat einen ganz besonderen Wunsch. „Ich wünsche mir eine Wohnung, damit ich mit meinen Eltern das Heim verlassen kann“, sagt der Junge, während er seine Kekse knabbert.

Auch für die anderen Heime im Landkreis übergab Karl-Dietmar Plentz nochmal Kekse. Quelle: Kreisverwaltung

Sylke Nelde, die für die Soziale Arbeit vor Ort zuständig ist, freut sich über die Aktion zur Weihnachtszeit. „Es ist schön, wenn jemand an die Kinder denkt. Sie waren heute morgen schon ganz aufgeregt, und ein Weihnachtsmann ist ja auch da.“ Und das sind eine Menge: 23 Mädchen und Jungen leben aktuell mit ihren Eltern im Asylbewerberheim in Bärenklau. Die meisten kommen aus Afghanistan, Tschetschenien, Kamerun und Nigeria – viele von ihnen seien schon in Deutschland geboren. „Sie sind sehr lebhaft, aber in den beengten Verhältnissen ist es nicht immer einfach für die Kinder“, sagt Sylke Nelde.

Eine Weihnachtsfeier im Heim wird es coronabedingt nicht geben

Eine Weihnachtsfeier werde es in diesem Jahr coronabedingt nicht geben. „Die Kinder feiern individuell in ihren Familien, und viele Eltern schenken ihnen auch etwas, weil sie das auch bei den deutschen Kindern sehen. Das sparen sich die Eltern zusammen“, so die Sozialarbeiterin, die seit Wochen auf ihren Kollegen verzichten muss und derzeit „Einzelkämpferin“ ist. Die Kommunikation mit den Kindern sei aber gut, weil sie durch Kita und Schule schon gut Deutsch sprechen. „Das läuft wirklich gut“, sagt Sylke Nelde. Auch die meisten Eltern würden sich bemühen, die Sprache schnell zu lernen. „Bei uns ist eher das Problem, das viele Ämter nur im Homeoffice sind und deshalb schlecht zu erreichen sind“, erklärt die Sozialarbeiterin des Bärenklauer Heimes.

Die Laune im Bärenklauer Heim war gut. Quelle: Robert Roeske

Für Karl-Dietmar Plentz ist es nicht der erste Kontakt mit Geflüchteten. Bei etlichen Transporten half er dem Bärenklauer Heim und bot auch schon Praktikumsplätze für Geflüchtete. Das sei nicht immer gutgegangen, räumt der Bäckermeister ein. Ein positives Beispiel ist aber Mark Shokri aus dem Iran, der nach einem Praktikum nun stellvertretender Leiter der Konditorei geworden ist. Er habe die Sprache gut gelernt, den Führerschein gemacht und habe sich voll reingehängt. „Jetzt ist seine Familie nachgekommen und sie feiern zum ersten Mal in ihrer Wohnung“, sagt Plentz.

Karl-Dietmar Plentz legt nochmal nach

Die Aktion mit der MAZ sei gut angenommen worden. „Viele Leute haben mir gesagt, dass es aber für alle Kinder in den Heimen des Kreises etwas geben müsste. Und so haben die Jungs in der Bäckerei Extrarunden gemacht“, so Plentz. Insgesamt rund 185 Tüten mit Keksen hat er nun zum guten Zweck gebacken. Die Leckereien für die Kindern in den anderen Heimen des Kreises übergab Plentz am Dienstag in der Kreisverwaltung. Daniela Richter (koordinierende Sozialarbeiterin), Liane Klaunick (Fachdienstleiterin Integration) nahmen die Leckereien entgegen. Sie werden über die 23 Mitarbeitenden der Migrationssozialarbeit an die Kinder verteilt.

Von Marco Paetzel