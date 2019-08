Oranienburg

Verkehrschaos auf dem nördlichen Berliner Ring am Sonnabendvormittag: Die – im Vorfeld bereits vor Wochen angekündigten – Bauarbeiten an der Bahnbrücke zwischen Oranienburg und Hohen Neuendorf und die damit verbundene Vollsperrung der A10 zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck sorgen seit Sonnabendvormittag auf dem nördlichen Berliner Ring zwischen dem Dreieck Oranienburg bis zum Dreieck Pankow für einen Superstau.

Streifenwagen der Polizei mühten sich im Stau durch die Rettungsgasse. Quelle: Robert Roeske

Wie die Autobahnpolizei Walsleben auf MAZ-Nachfrage am Sonnabendvormittag mitteilte, handle es sich bei dem Stau ausschließlich um Erscheinungen aufgrund der Vollsperrung, Unfälle seien in dem Autobahnabschnitt bislang nicht vermeldet worden. „Wir haben keine Einsätze aufgrund von Verkehrsunfällen in diesem Bereich zu verzeichnen“, hieß es aus dem Polizeirevier Walsleben.

Absoluter Stillstand im Vollsperrungs-Rückstau. Quelle: Robert Roeske

Der Rückstau auf dem nördlichen Berliner Ring erstreckte sich am späten Sonnabendvormittag in beiden Fahrtrichtungen teilweise bis zum Dreieck Oranienburg sowie bis zum Dreieck Pankow, zwischenzeitlich bewegte sich in dem mehrere Kilometer langen Stau gar nichts. Betroffen davon war auch die von der bauausführenden Havellandautobahn GmbH ausgewiesene Umleitungsstrecke, auf der sich der Verkehr ebenfalls staute sowie Busse des Schienenersatzverkehrs, die durch die Stauerscheinungen betroffen waren.

Die Vollsperrung gilt seit Freitagabend, 22 Uhr, und noch bis Montag, 5 Uhr. In diesem Zeitraum wird eine Behelfsbrücke errichtet, über die der Bahnverkehr während der Bauarbeiten geleitet wird. Diese muss gebaut werden, weil die Bahnbrücke zwischen Oranienburg und Hohen Neuendorf komplett erneuert wird. Am kommenden Wochenende, vom 23. bis 26. August (Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr), wird es aus eben diesen Gründen zu einer erneuten Vollsperrung der Autobahn in diesem Abschnitt kommen.

