Borgsdorf

Sven Ola ist der neue Hausarzt in Borgsdorf. Neu in der Stadt ist der 49-Jährige jedoch nicht. Aufgewachsen ist er noch mit der Mauer zu Berlin-Reinickendorf. Wenn er nicht im Krankenhaus Hennigsdorf zur Welt gekommen wäre, dann stünde heute „ Hohen Neuendorf“ als Geburtsort in seinem Ausweis. Nach mehr als 20 Jahren Ausbildungs- und Berufszeit zog es ihn in seine Heimat zurück.

„Meine Eltern leben hier“, nennt er einen wichtigen Grund, warum er 2015 mit seiner Frau zurückgekehrt ist. Damals arbeitete er in einer internistischen Praxis in Oranienburg. „Dort habe ich noch einmal viel über Funktionsdiagnostik dazugelernt“, sagt er – also über Untersuchungen mit Langzeit-EKG, Belastungs-EKG und Ultraschall. Das war ein abschließender Schritt in seine Selbstständigkeit. Im Juni 2018 bestand er seine letzte Facharztprüfung zum Allgemeinmediziner bei der Ärztekammer in Cottbus. Davor stellte sich auch familiäres Glück ein: „Kurz vor der Prüfung wurde im Mai mein Sohn geboren“, freut er sich.

Selbständigkeit war das Ziel

Arzt zu werden, sei „ein Traum seit der frühen Jugend gewesen“, erzählt er über seinen Werdegang. Nach dem Mauerfall ergriff er die Chance und bewarb sich für ein Medizinstudium. Die Martin-Luther-Universität in Halle nahm Sven Ola an, und er studierte an der Berliner Humboldt-Universität bis 1999 zu Ende. Danach ging er für zehn Jahre in die Chirurgie eines Krankenhauses in Winsen bei Hamburg. „Dort waren ein toller Chef und ein tolles Team“, erinnert er sich, „aber es hat mich weniger erfüllt. Ich wollte selbstständig arbeiten.“

Damit klappte es, als er über die Praxisbörse der Kassenärztlichen Vereinigung das Nachfolge-Gesuch für Sabine Voigt fand. Die Medizinerin verließ aus Altersgründen die Gemeinschaftspraxis von ihrem Mann, Dr. Axel Voigt. Ab Mai schnupperte nun Sven Ola dort rein und merkte: „Es harmoniert gut.“ Am 1. August übernahm er als niedergelassener Arzt die Stelle an der Bahnhofstraße 12 in Borgsdorf.

Hausbesuche gehören dazu

Nun ist er für statistisch gesehen 1655 Patienten zuständig – also einem Drittel der Borgsdorfer. Die anderen Fälle versorgt Dr. Axel Voigt mit seiner angestellten Ärztin, Alke Nase. „Es geht ganz gut nahtlos“, findet er, „aber es ist auch wichtig, jeden Patienten kennenzulernen. Von seinem 65-jährigen Praxispartner holt er sich dazu Tipps: „Aus seiner Erfahrung lerne ich, was nicht in einem Buch steht.“

Allgemeinmediziner Sven Ola in Borgsdorf in der Gemeinschaftspraxis mit Dr. Axel Voigt (l.), Alke Nase (m.) und dem Praxisteam. Quelle: Matthias Busse

Zwar hat Borgsdorf nun weiter einen Versorgungsgrad von gut 100 Prozent. „Der Bedarf ist aber größer, da die Patienten älter werden und dann mehr Versorgung benötigen. Dienstags und donnerstags macht er Hausbesuche bei denen, die es nicht mehr zu ihm schaffen. Er gibt zu bedenken: „Planen kann man das nie. Manchmal muss ich nach einem Anruf zügig hin.“

Das ist ihm wichtiger, als den Doktor-Titel zu erwerben. Lieber möchte er seinen Patienten moderne Untersuchungsmethoden anbieten. Sein Plan für die Zukunft: „Ich würde gern die Funktionsdiagnostik in der Praxis einführen.“

Von Matthias Busse